Курс доллара снизился: названы причины

По мере того, как в Украине растет количество людей, заболевших коронавирусом, «самочувствие» национальной валюты также вызывает тревогу своей нестабильностью. После резкого падения в начале недели, к пятнице, 6 ноября, курс гривни к доллару пошел вверх, а вот по отношению к евро продолжил снижаться. Со среды, 4 ноября, американская валюта подешевела на 22 копейки, а европейская подорожала на 10 копеек. Так, 6 ноября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,36 грн за доллар и 33,58 грн за евро. Доллар подешевел и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,16 грн, купить — по 28,42 грн; евро — сдать по 33,10 грн, купить — по 33,54 грн. В правительстве заявили, что не видят угрозы существенной девальвации гривни. Хотя эксперты называют нынешнее укрепление национальной валюты ситуативным.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправлено, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Запаздывающий официальный курс еще рос, на других же сегментах рынка доллар умеренно снизился на 0,2−0,8%. Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,45 — 28,46 грн до 28,21 — 28,23 грн (-0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,35 — 28,55 грн до 28,22 — 28,48 грн (-0,5% - -0,2%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей расширилась с 0,7% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1 — 28,3 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Одним из факторов укрепления гривни стало принятие парламентом в первом чтении проекта госбюджета на 2021 год. Хотя, правительство заложило в государственный бюджет на 2021 курс национальной валюты на уровне 29,10 грн за доллар.

«Доллар США на межбанке против гривни слабеет третий день подряд, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Укрепление гривни было настолько стремительным, что в четверг НБУ дважды выходил с покупками валюты. Всего Нацбанк приобрел порядка 45−60 млн долларов и до конца дня оставался главным покупателем валюты на рынке. Нерезиденты в торгах не участвовали. Торговая сессия четверга по валютной паре доллар-гривня завершились на уровне 28,22 грн, евро к гривне вырос до отметки в 33,39 грн.

Верховная Рада приняла проект госбюджета на 2021 год в первом чтении. Министр финансов Украины Сергей Марченко сделал несколько заявлений относительно текущего состояния экономики Украины и перспектив сотрудничества с МВФ. По его мнению, из-за проблем со вторым траншем Украина недополучает порядка 3,5 млрд долларов. В целом сотрудничество с Фондом идет достаточно успешно — в частности, с партнерами согласован дефицит бюджета на будущий год на уровне 6%. До конца года глава Минфина не видит угрозы существенной девальвации гривни.

Сегодня по курсу доллара к гривне ожидается коррекция к уровню 28,30 грн за доллар. Валютная пара евро-гривня будет торговаться в ценовом диапазоне 33,25−33,55 грн за евро", — считает Андрей Гойлов.



Однако эксперты называют нынешнее укрепление национальной валюты ситуативным и прогнозируют новую волну ее девальвации.

«Курс гривни в пятницу, 6 ноября, торгуется вблизи отметки 28,24 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Американский доллар пытается восстановиться на фоне оптимизма инвесторов на мировых рынках, связанного с выборами президента в США.

Вместе с тем Верховная Рада Украины приняла в первом чтении бюджет на 2021 год с дефицитом 6% ВВП. А Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины оценило спад ВВП страны по итогам девяти месяцев 2020 года в 5,5%, тогда как сокращение показателя за этот период ожидалось на уровне 6,5%. Кроме того, министерство сохранило прогноз падения ВВП страны в 2020 году на 4,8%. При этом министр финансов Украины заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы.

Накануне объем гривневых облигаций внутреннего государственного займа «на руках» нерезидентов снизился на 100 млн грн, и это объем, который в перспективе выйдет на рынок с покупкой.

На фоне сложившихся факторов рассматриваем укрепление гривни как ситуативную коррекцию, и сохраняем девальвационные ожидания. Вероятно, в ближайшее время гривня стабилизируется и начнет ослабляться, так как низкие цены будут привлекать покупателей", — уверен Андрей Шевчишин.

Кстати, в парламенте готовится к рассмотрению законопроект, согласно которому налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, как сейчас, а стоимости жилья.В результате те, кто живет в центральных районах городов в дорогих квартирах, будут вынуждены платить более высокий налог. Также не стоит забывать, что в Украине цены на недвижимость традиционно формируются в долларовом эквиваленте, так что колебание курсов будет влиять не только на стоимость жилья, но и на сумму налога.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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