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Политика

Судьба пленных зависит только от одного человека в Москве, — Резников

19:14 7 ноября 2020
обмен пленными

Обмен пленными между Киевом и ОРДЛО — это торги. Но зависит все только от президента России Владимира Путина. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он отметил, что так называемые «ДНР» и «ЛНР» сами не принимают никакие решения. Все исходит из Москвы. Президент Путин принимает окончательное решение. Потом его подручные выполняют его команду тем или иным способом.

Пока «власти республик» не получили команды двигаться вперед, они ищут любые причины блокировать переговоры.

«Это такая тактика на затягивание переговоров. Они ставят нас в сложные условия, что на нас будет совершаться давление родственниками людей, страдающих тюрьмах, и мы, может, пойдем на уступки там, где мы не хотим идти на уступки», — рассказал чиновник.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что обмен пленным откладывается на неопределенный срок.

Как сообщали «ФАКТЫ», последний обмен пленными состоялся 16 апреля. Из плена боевиков освободили 20 украинцев. Группировкам «ДНР» и «ЛНР» украинская сторона передала 14 человек.

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