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Украина

«Процесс затормозился»: Ермак заявил о проблеме с новым обменом пленными

15:35 3 июня 2020
Андрей Ермак

Обмен пленным откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщает Офис президента.

«Мы констатировали прогресс в освобождении пленных. Однако движение к следующему взаимному освобождению, к сожалению, пока заторможено. Нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнения другой стороной договоренности Нормандского саммита в Париже о допуске представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания заложников на временно оккупированных территориях», — заявил глава ОП Андрей Ермак.

О том, что необходимо для восстановления мира на Донбассе Андрей Ермак обсудил с федеральным министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Мы донесли до партнеров нашу обеспокоенность тем, что не выполняется или не самое важное условие для продвижения к миру до сих пор не прекращаются обстрелы! С 19 декабря прошлого года до 29 мая было зафиксировано более полутора тысяч обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибло 33 украинских военных, еще 235 были ранены. Боевики продолжают использовать запрещенное минскими соглашениями вооружение», — отметил Ермак.

Ранее сообщалось, что Украина сделала решительный шаг на Минских переговорах.

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