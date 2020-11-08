«Азербайджан вернул Шушу. Это как для израильтян — выход к Стене Плача», — Арестович

Украинский военный и политический обозреватель, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что в конфликте Азербайджана и Армении взятие Шуши — знаковое событие для Баку

«КАРАБАХ-20.

Азербайджан вернул древнюю столицу Карабаха, город огромного символического значения — Шушу.￼

Это событие для азербайджанцев, как для израильтян — выход к Стене Плача в 1967 году, возвращение Родины, возвращение истории.

Вернул по земле, пройдя через горы пехотой с боями, с носимым боекомплектом, в тумане, в нелетную породу.

Это так — для тех, кто говорит, что «…все сделали дроны», — написал Арестович в Facebook.

Напомним, тридцатилетний конфликт между Арменией и Азербайджаном вспыхнул с новой силой 27 сентября 2020 года. Во время военных действий стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В противостоянии погибли и ранены военнослужащие и мирные жители с обеих сторон. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия.

Фото vestikavkaza.ru/

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

664

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter