Реформа СБУ демонстрирует, насколько необходима свежая кровь в украинской политике и сфере безопасности и что только таким образом Киев может стать надежным партнером для своих западных союзников. Об этом говорится в статье британского журналиста Генри Ст. Джорджа.

По его мнению, хотя укоренившееся влияние сторонних интересов на судебную систему Украины и замедлило обещанные Зеленским амбициозные реформы, прогресс в очистке украинской власти все же наметился. В частности, он отметил Службу безопасности Украины под руководством Ивана Баканова как доказательство, что даже организации с богатым советским прошлым можно перестроить и модернизировать:

«До прихода Зеленского СБУ оставалась верной своим традициям времён КГБ: организация с раздутым штатом сотрудников, почти неконтролируемая и часто злоупотребляющая властью. Согласно оценке на 2018 год, это „ведомство в стране, которое не реформировалось с 2014 года“, замешанное в огромном количестве скандалов, когда общественность узнавала о попытках незаконного обогащения высокопоставленных чиновников СБУ», — написал журналист.

В статье отмечается, что в таких условиях реформа СБУ была вопросом национальной безопасности — и сильно влияла на другие европейские страны, учитывая стратегическое положение Киева и его ключевую роль в обеспечении безопасности всего континента.

«Под руководством главы СБУ Ивана Баканова, который находится на этом посту с августа 2019 года, ведомство доказало свою эффективность… Сам не будучи продуктом дореформенной СБУ, Баканов не попал под давление пророссийских сил и коррумпированных политиков, в отличие от своих предшественников», — отметил журналист.

Согласно недавно обнародованным данным, в 2020 году СБУ возбудила 510 дел о коррупции, а 143 государственных чиновника были уволены за взяточничество.

«В апреле расследование СБУ обнаружило неопровержимые доказательства того, что генерал-майор Валерий Шайтанов собирал информацию для российской разведки и согласился спланировать теракты на украинской территории в обмен на 200 000 долларов и российский паспорт. А в начале октября СБУ заблокировала несколько сетей пророссийских ботов, пытавшихся дестабилизировать страну в преддверии местных выборов», — подчеркнул Генри Ст. Джордж.

Также, по мнению британского журналиста, Служба безопасности Украины постепенно завоёвывает доверие своих западных коллег, о чем свидетельствует недавняя встреча Зеленского и Баканова с главой МИ-6 Ричардом Муром.

«А в ближайшее время именно СБУ сыграет ключевую роль в возможном расследовании олигархического влияния на ситуацию вокруг Конституционного суда Украины, которая может привести к конституционному кризису», — уверен Генри Ст. Джордж.

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