Остап Ступка рассказал «ФАКТАМ» о последствиях коронавируса и отношениях с молодой женой

Остап Ступка порадует украинских зрителей, появившись на экране в телесериале. Это произойдет впервые за довольно продолжительный период. Популярный актер говорит, что ни один из сценариев не «цеплял его за душу». Исключение Ступка сделал лишь для роли кошевого атамана в приключенческой комедии канала ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Съемки 12-серийной ленты закончились как раз перед карантином, а детали проекта дорабатывались уже в условиях пандемии. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Остап Ступка признался, что его жизнь, как и многих актеров, разделилась на «до и после». В начале сентября Остап переболел коронавирусом. Несмотря на легкую форму, он восстанавливается до сих пор.

«Зрители сидят в масках, а мы идем «на амбразуру»

— Остап, ваши близкие тоже переболели коронавирусом?

— Жена несколько дней не ощущала запахи. Мама и сын, к счастью, не заразились. Говорят, переболеть должны все, чтобы прошла пандемия, вот и меня постигла эта участь.

— Что вы чувствовали, когда болели?

— Знаете, это совершенно другие ощущения, чем те, которые испытываешь, подхватив обычную простуду. Тело словно не подчиняется тебе. У меня была легкая форма, поэтому лечился дома. Сейчас уже могу работать, но до сих пор восстанавливаюсь — принимаю различные препараты, соблюдаю щадящий режим. Главное, нужно больше отдыхать.

Когда у нас в стране было семь инфицированных, ввели жесткий карантин, сейчас — больше 10 тысяч за сутки, и вроде бы ничего страшного. Парадокс. Я, кстати, думаю, больных даже больше, просто не все тестируются. У меня есть знакомые, которые переболели коронавирусом, но не делали тесты.

— Известно, что в Театре имени Ивана Франко, где вы служите, из-за коронавируса пришлось перенести начало сезона.

— Мы должны были открыться 15 сентября, но перенесли на 1 октября — заболели многие актеры. Некоторые уже вылечились, но есть и такие, кто болеет и сейчас. Тем не менее никаких серьезных ограничений у нас в театре нет. Конечно, мы репетируем в масках. Но ведь актеры не могут выходить в масках на сцену, должны быть видны эмоции. Театр — это тесный контакт. Расстояние между артистами очень близкое, и в условиях пандемии уберечься сложно. Зрители сидят в масках, а мы идем «на амбразуру».

— Новые реалии для всех…

— Говорят, еще целый год будет такая ситуация. Поэтому прогнозы делать рано. Для театра в том числе. Сейчас люди ходят на спектакли, интерес не угас. Запустились кино- и телепроекты, много чего снимается.

— Вы уже работали на площадке в условиях карантина?

— Нет, я вообще не очень охотно соглашаюсь на телепроекты. Снялся только в одном фильме — приключенческом сериале «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Это такой казацкий вестерн с замечательной историей любви. Подобный жанр будет интересовать людей в любые времена.

На съемках сериала «Козаки. Абсолютно брехлива історія»

Признаюсь, во время съемок получал огромное удовольствие. Сейчас-то много чего снимается, но вот качество… Как бы сказать помягче — много мусора.

В приключенческом сериале Остап Ступка снялся в роли кошевого атамана

«Мне бы очень хотелось снятся в психологическом триллере»

— Значит, сериалы по телевизору не смотрите?

— Могу лишь новости посмотреть с утра и на этом закончить. Узнаешь, что происходит в мире, и приходишь в ужас — одни проблемы, войны, коронавирус. Не очень все радужно. Поэтому смотрю кино в основном не по телевизору. Особенно люблю триллеры. На самом деле фильмы ужасов — достаточно сложный жанр. Это ведь нужно очень постараться, чтобы человека напугать.

— Сами бы хотели сняться в фильме ужасов?

— Полагаю, украинский кинематограф еще не дорос до таких картин. Мне бы очень хотелось снятся в каком-то психологическом триллере. Но почему-то у нас все ограничивается мыльными операми, когда мужчина любит женщину, а она сходит с ума по-другому.

— Поэтому в украинских мелодрамах вас и не увидеть?

— Мне такие сценарии не интересны. А ведь сколько возможностей у нас в стране, сколько материала. Можно даже ужасы снимать на основе украинского фольклора, казацкие вестерны, мюзиклы, исторические и современные фильмы про Киев, Львов. Но у нас все одно и то же.

— Не редкость, когда актеры сами становятся режиссерами.

— Знаете, режиссура — это немножко другая профессия. Мне бы поиграть, перевоплотится, переодеться, загримироваться. Стать продюсером были предложения, но пандемия сделала свое черное дело. Мы должны были работать над боевиком, но все остановилось на длительный период. Вот только сейчас немножко зашевелилось.

Остап Ступка: «На основе украинского фольклора можно снимать казацкие вестерны, мюзиклы, исторические фильмы и даже ужасы»

— От чего вам пришлось отказаться из-за карантина?

— От самого основного — нормального общения. Все по телефону. Люди должны вживую общаться, если только твой друг не в Америке или еще где-то за границей. Конечно, есть видеосвязь, но это далеко не то же самое. Правда, пока у нас нет другого выхода. Поэтому привыкаем к новым реалиям.

— Получается?

— Просто нет вариантов. Когда дома сидел, читал книги, слушал музыку, смотрел фильмы. Да просто отдыхал, ведь такое выпадает нечасто. В общем, наверстывал упущенное. Когда только объявили карантин, мы поддались всеобщему страху. Боялись с семьей нос на улицу высунуть, а сейчас уже на все смотрим проще. Весь июль играли в театре, выпустили две премьеры, которые были запланированы на апрель. Потом у нас был отпуск, и вот сейчас вновь работаем в театре, хотя при таком количестве заразившихся коронавирусом для меня непонятно, разумно ли это.

— Многие семьи с трудом пережили временную изоляцию.

— У нас с женой все прошло нормально, вжились в предложенные обстоятельства. Не знаю, почему близкие люди не могут ужиться друг с другом. Конечно, ограничения в передвижениях заметны. Раньше ты весь день на работе, вечером приезжаешь, ужинаешь и ложишься спать. Только в выходные с семьей можно куда-то поехать, спокойно пообщаться. Не знаю, может, людям ужиться сложно, потому что квартира маленькая. У меня, наверное, большая (смеется). Я могу вообще весь день не видеть жену: она своими делами занимается, я — своими. Вечером только можем поздороваться и спросить, как дела.

«Я — дедушка? Пока еще не пойму своих ощущений»

— Известно, что Дарья (супруга Остапа Ступки. — Авт.) раньше часто ездила с вами на съемки.

— Особенно если они проходили где-то недалеко от Киева. Да и в Одессу часто вместе ездили. Даша очень любит съемочный процесс и вот сейчас как раз планирует заниматься кино. Так что мы всегда пытаемся найти золотую середину — и дома, и на работе. Просто нужно доверять друг другу, и каждый должен заниматься любимым делом. Полагаю, у каждой семьи со временем вырабатываются свои рецепты счастливой супружеской жизни. Здесь неправильно раздавать советы.

— Для вас любовь — это…

— Если это какая-то страсть бешеная, то она ни к чему не приводит. Как и неконтролируемая ревность. Я полагаю, страсть должна быть в меру, тогда и появляется уважение, чувство сплоченности, ответственности, дружба и все остальное. Страсть трансформируется в совершенно другие вещи, когда ты осознаешь, как вам жить дальше. Вначале отношений, конечно, у нас, как и у всех, пылала романтика. Но со временем понимаешь, что нужно выстраивать отношения дальше.

— Кстати, как отметили пятилетие свадьбы?

— Это событие как раз выпало на карантин. Наша годовщина была 19 апреля, поэтому отпраздновали ее сидя дома. Театр был закрыт, даже в ресторан не поедешь. Впрочем, на тот момент нам и не хотелось появляться в местах, где было много людей. Скромно отметили в домашнем кругу. Во время строгого карантина мы почти полностью исключили общение. Даже со своими детьми от предыдущих браков практически не виделся. Сейчас, конечно, стало полегче. Ездим друг к другу в гости.

Остап Ступка с женой Дарьей отпраздновали пятилетие совместной жизни

— Недавно вы стали дедушкой!

— Я — дедушка? Пока еще не пойму своих ощущений (смеется). Конечно, есть внучка, значит, дедушка. Но с малышкой давно не виделся — не хочется лишний раз подвергать ее опасности. Правда, очень скучаю. С удовольствием где-то погулял бы с малой. Думаю, что мои карантинные дни уже закончились, так что наконец смогу скоро ее увидеть.

— Стать снова отцом не планируете?

— Пока меня все устраивает.

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