«Оппозиционная платформа – За жизнь» вышла на первое место среди всех партий Украины, — соцопрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила бы наибольшую поддержку. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Киевского международного института социологии.

Так, согласно полученным данным, партию ОПЗЖ готовы поддержать 22,1% опрошенных. За ней следует «Европейская солидарность» с 19,3% поддержки. Правящая партия «Слуга народа», сформировавшая монобольшинство, занимает третье место. Ее готовы поддержать 18,7% респондентов.

Всего, как показывают результаты соцопроса, в ВР могут пройти шесть партий:

«Оппозиционная платформа — За жизнь» (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) — 22,1%,

«Европейская солидарность» (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) — 19,3%,

«Слуга народа» (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) — 18,7%,

«Батьківщина» (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) — 9,3%,

«Сила и честь» Игоря Смешко — 6,6%,

«Радикальная партия» Олега Ляшко — 5,4%.

Еще одна партия — «Голос» (4,7%) — находится на грани прохождения пятипроцентного барьера согласно данным по респондентам, которые определились с выбором и будут голосовать.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, Киевским международным институтом социологии по собственной инициативе, в период 17−24 октября 2020 года. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Общее количество респондентов — 1502 человека. Вероятная погрешность — 2,6%.

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