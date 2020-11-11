«Чей Крым?»: МИД Украины упрекнул BMW за «двойные стандарты»
Навигационные карты компании BMW должны отражать принадлежность Крыма Украине. Об этом в своем Twitter написала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
«Напоминаем BMW о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262, которая подтверждает украинский статус Крыма. Все навигационные карты, предоставляемые BMW, должны отражать факт, что Крым — это Украина, и предприятия ЕС должны соблюдать политику непризнания попытки аннексии Крыма. Здесь нет места двойным стандартам», — заявила Джапарова в среду.
Ранее сообщалось, что немецкий концерн BMW в навигационных комплексах автомобилей, продающихся в РФ, на картах Russia 2020−3 указал Крым частью России.
Напомним, недавно карту Украины без Крыма заметили на популярной американской интернет-площадке Vox.85
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