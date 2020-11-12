Результаты местных выборов 2020 от Шрайка

Блогер Роман Шрайк подвел итоги местных выборов в Украине на фоне отсутствия окончательных данных, которые должны передать Центризбиркому территориальные комиссии.

«Результаты местных выборов должны были подсчитать за 12 дней. Прошло уже 18, но до сих пор в некоторых регионах итогов нет, и, тем более, нет результатов на сайте ЦВК, — пишет Роман Шрайк в соцсетях. — Но до второго тура в нескольких городах остается три дня, поэтому буду суммировать то, что есть.

Начнем с мэров областных центров.

✔️10 областных центров из 22, где проводились выборы, получили мэров уже после первого тура.

Винница: Моргунов (действующий мэр, «Украинская стратегия Гройсмана»);

Житомир: Сухомлин (действующий мэр, «Пропозиция»);

Запорожье: Буряк (действующий мэр, «Партия Буряка»);

Ивано-Франковск: Марцинкив (действующий мэр, «Свобода»);

Киев: Кличко (действующий мэр, «Удар»);

Кропивницкий: Райкович (действующий мэр, «Пропозиция»);

Тернополь: Надал (действующий мэр, «Свобода»);

Харьков: Кернес (действующий мэр, «Блок Кернеса»);

Хмельницкий: Симчишин (действующий мэр, Свобода)

Чернигов: Атрошенко (действующий мэр, «Родной дом»);

Как мы видим, все 10 победителей — действующие мэры.

По партиям: «Свобода» — 3, «Пропозиция» — 2, региональные проекты — 5. «Удар» и «Стратегию Гройсмана» общенациональными сейчас не назовешь.

✔️В 4 областных центрах второй тур пройдет 15 ноября.

Луцк: Полищук («За майбутнє», 32%) и Шиба (самовыдвиженец, 13%);

Одесса: Труханов (действующий мэр, «Доверяй делам», 38%) и Скорик (ОПЗЖ, 19%);

Херсон: Колыхаев («Нам тут жить», 31%) и Сальдо («Блок Сальдо», 17%);

Сумы: Лысенко (действующий мэр, «Батькивщина», 44%) и Акперов («ЕС», 15%);

✔️В 7 областных центрах второй тур пройдет 22 ноября.

Днепр: Филатов (действующий мэр, «Пропозиция», 46%) и Краснов («Громсила», 13%);

Ужгород: Андреев (действующий мэр, самовыдвиженец, 25%) и Щадей («Слуга народа», 18%);

Николаев: Сенкевич (действующий мэр, «Пропозиция», 39%) и Чайка (ОПЗЖ, 29%;)

Полтава: Мамай (действующий мэр, «За майбутнє», 30%) и Иващенко («Слуга народа», 18%);

Ровно: Шакирзян («Ровно вместе», 20%) и Третяк («ЕС», 17%);

Черкассы: Бондаренко (действующий мэр, «За майбутнє», 38%) и Евпак («Голос», 19%);

Львов: Садовый (действующий мэр, «Самопомощь», 40%) и Синютка («ЕС», 31%).

По всем эти городам тоже есть особенность — все действующие мэры, которые баллотировались, прошли во второй тур с лучшим результатом. В Ровно, Луцке и Херсоне действующие мэры в выборах не участвовали по разным причинам.

По партиям: «За майбутнє» — 3, «ЕС» — 3, ОПЗЖ — 2, «Пропозиция» — 2, «Слуга народа» — 2, «Батькивщина» — 1, «Голос» — 1. Остальные или региональные проекты (6) или самовыдвиженцы (2).

✔️И остался один особенный город — Черновцы. Тут никаких результатов вообще нет.

По экзит-поллам три человека претендуют на второй тур. Среди них действующий мэр Каспрук, баллотирующийся от «Пропозиции». Но ему светило третье место.

Общие итоги. За исключением Черновцов, все действующие мэры, которые пошли на выборы, имеют отличные шансы переизбраться, независимо от «партийности». Парламентские партии не преуспели, но все же каждая имеет шанс получить хотя бы одного мэра областного центра. Появились две «мультирегиональные» партии — «Пропозиция» и «За майбутне».

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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