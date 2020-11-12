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Деньги

Доверие украинцев к гривне упало до рекордного уровня, — данные опроса

16:55 12 ноября 2020
Доверие украинцев к гривне упало до рекордного уровня,&nbsp;— данные опроса

В Украине валютой, которая пользуется наибольшим доверием граждан, является доллар США — именно эту валюту большая часть украинцев (42%) назвала наиболее выгодным и безопасным вариантом хранения своих денежных сбережений. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Research & Branding Group.

Евро уступает доллару вдвое — эту валюту предпочитают 21% украинцев. А вот родную гривню в качестве средства накоплений сейчас предпочли бы лишь 6% жителей Украины.

Таким образом, уровень доверия к гривне в октябре 2020 года стал самым низким за последние 12 лет, а по сравнению с прошлым годом сократился вдвое.

Зато доллар по сравнению с прошлым годом увеличил доверие среди украинцев, а евро сохранило прошлогодний уровень доверия.

Ожидаемо сравнительно более низкий уровень доверия к доллару и евро наблюдается среди украинцев старшей возрастной группы и среди жителей восточного и южного регионов Украины, а наименьший уровень доверия к гривне отмечается в центральных областях.

Больше всего оптимистов, ожидающих укрепления национальной валюты обнаружили среди жителей областных центров, а меньше всего их было среди жителей восточных регионов страны.

Опрос проводился в период с 8 по 18 октября 2020 года. Всего был опрошен 1801 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь). Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

Напомним, в настоящее время курс национальной валюты укрепляется. Будет ли доллар падать и дальше, читайте в статье «ФАКТОВ».

Фото Государственной фискальной службы

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