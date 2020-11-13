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Политика

Министр инфраструктуры Криклий подделал ПЦР-тест и спровоцировал международный скандал, — СМИ

15:37 13 ноября 2020
Криклий
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию стоило бы всерьез задуматься об отставке из-за спровоцированного им и послом Украины в Казахстане Петром Врублевским международного скандала. Об этом написал сайт «Обозреватель», комментируя встречу чиновников с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, которую якобы отменили по причине поддельных результатов ПЦР-тестов, предоставленных Криклием и Врублевским.

Напомним, согласно протоколу, лица, которые контактируют с премьером-министром Казахстана, должны предоставить негативные результаты теста на коронавирус.

«По данным источника в Комитете национальной безопасности Казахстана, то, что справки фальшивые, выяснила служба безопасности премьер-министра Мамина», — сообщил «Обозреватель», ссылаясь на собственные источники.

Основанием для недопуска Криклия и Врублевского на встречу с премьером стали якобы фальшивые тесты.

«Возможно, после подобного международного скандала украинский министр должен задуматься об отставке», — говорится в материале «Обозревателя».

Напомним, это уже не первый скандал, связанный с министром Владиславом Криклием. Так нардеп Дубинский в эфире телеканала назвал его «кричущим» проявлением коррупции и обвинил в причастности к коррупционным схемам в Министерстве инфраструктуры.

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