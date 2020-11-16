Подозревается в финансовых махинациях: Николай Синица уволен с должности директора ОПЗ

Николай Синица, назначенный и. о. главы правления — директора Одесского припортового завода в январе 2020 года, уволен с занимаемой должности. Новым руководителем стал Николай Парсентьев, говорится в сообщении Фонда госимущества.

Кадровые изменения на ОПЗ стали результатом проведенного Фондом госимущества аудита. Аудит засвидетельствовал ряд недостатков, которыми сопровождалась деятельность менеджмента ОПЗ во главе с Синицей.

«В частности, не решен вопрос с реструктуризацией долгов завода, не проведен конкурс по выбору поставщика давальческого сырья, осуществлялось неэффективное управление непрофильными активами, а также подан нереалистичный проект финансового плана на 2021 год», — говорится в сообщении Фонда госимущества.

Как указывает фонд, перед новым руководством ОПЗ поставлены задачи расширения объемов производства и повышения рентабельности, оптимизации непрофильных активов, модернизации материально-технической базы завода и его подготовки к приватизации.

Экономический эксперт Дмитрий Марунич на своей странице в Facebook утверждает, что аудит, проведенный Фондом госимущества, вскрыл финансовые махинации на ОПЗ в бытность руководства Синицы на сумму в 25 млн грн, информация о чем передана правоохранителям.

«С мест сообщают, что бывший руководитель ОПЗ Николай Синица был уволен по итогам проведенного Фондом госимущества аудита, который выявил финансовые махинации на сумму в 25 млн грн. Именно в период управления ОПЗ Синицей. Кроме того, Синица так и не решил проблему реструктуризации долгов ОПЗ и не сподобился провести конкурс по отбору поставщика давальческого сырья в нынешнем году. Говорить о проведении приватизации завода в таких условиях явно не приходится, и, следовательно, с неэффективным менеджером попрощались», — написал Марунич, комментируя смену руководства на заводе.

199

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter