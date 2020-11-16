«Электротяжмаш» установил исторический рекорд налоговой задолженности, поставщики арестовали счета завода

Счета завода «Электротяжмаш» арестованы по иску одного из его поставщиков, а в сентябре завод, которым управляет назначенный Фондом госимущества Виктор Бусько, установил исторический рекорд по масштабам налоговой задолженности. Решение об аресте счетов завода «Электротяжмаш» принято Хозяйственным судом Харьковской области по иску поставщика «Юникон», которому завод задолжал почти 4,9 млн грн.

В других исках этого же поставщика фигурирует задолженность в размере немногим менее 1,5 млн грн, а также в открытом реестре судебных дел можно найти дело о принудительном взыскании по искам другого поставщика «Кварц-2008». Эти решения датированы ноябрем текущего года, что подтверждает плачевное экономическое состояние завода «Электротяжмаш». Ранее счета завода уже арестовывались по требованиям поставщиков, которым Электротяжмаш задолжал немногим менее 20 млн грн. Еще около двух десятков исков от других поставщиков — на разных стадиях рассмотрения в судах.



Общее число исполнительных производств в отношении завода Электротяжмаш с сентября по ноябрь увеличилось в два с половиной раза — их численность возросла с 88 до 219.

Помимо этого по данным системы YouControl завод «Электротяжмаш» установил новый исторический рекорд по налоговой задолженности: сумма долгов в сентябре превысила 2,1 млн грн. — это в два раза больше, чем в августе. Выручка завода в 2020 году приближается к нулю, в то время как еще двумя годами ранее эти значения превышали 1,5−2 млрд грн.

По данным реестра судебных дел против завода Электротяжмаш ведет тяжбу Офис крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы, а некоторые активы предприятия уже находятся в налоговом залоге.

Недавно «Электротяжмаш» особенно «отличился»: в преддверии анонсированной приватизации благодаря и.о. директора Виктора Бусько завод вошел в антирейтинг самых убыточных государственных предприятий страны, из которых менеджеры выкачали более 10 млрд грн.

Напомним, «Электротяжмашем» управляет назначенный Фондом госимущества Виктор Бусько. Как пишет УНИАН, покровителем Бусько в Фонде помимо главы ведомства Дмитрия Сенниченко сейчас является еще и Денис Кудрин — они вместе учились в западной бизнес-школе.

Деятельность функционеров ФГИУ и назначенного им руководителя «Электротяжмаша» Бусько уже оказалась в центре внимания правоохранительных и антикоррупционных органов.

Как сообщил депутат Андрей Холодов, он обратился в Государственное бюро расследований, НАБУ и генеральному прокурору расследовать преступные схемы грабежа «Электротяжмаша».

По информации СМИ существует шесть уголовных дел, среди которых — попытка доведения до искусственного банкротства ГП «Завод «Электротяжмаш», чтобы «слить» его за копейки в процессе приватизации.

Ранее СМИ сообщали, что завод Электротяжмаш должен поставщикам свыше 0,65 млрд грн., а просроченная задолженность перед банками-кредиторами составляет около полумиллиарда гривен. Задолженность по зарплатам достигла 86 млн грн., а задержки выплатами уже стали поводом для забастовок сотрудников завода. Долги за воду и канализацию на сумму немногим менее 1,5 млн грн. стали причиной отключения от сетей КП «Харьковводоканал». Завод может быть обесточен из-за долгов за электроэнергию.

Сотрудники завода «Электротяжмаш» также обращались с письмом к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Денису Шмыгалю с просьбой вмешаться в ситуацию и спасти завод от краха.

«Без Вашего скорейшего вмешательства через короткий промежуток времени завод пересечет „красную черту“, за которой остановка, банкротство и исчезновение. Не оставайтесь равнодушными к судьбе „Электротяжмаша“, его трудового коллектива и пользуясь властью, данной Вам народом Украины, поддержите и сберегите для нас и для нашей страны родное для нас предприятие», — написали рабочие завода.

Местные СМИ открыто говорят о том, «Электротяжмаш» не сможет продолжить работу в 2021 году — руководство завода полностью провалило формирование портфеля новых заказов.



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