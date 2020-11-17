Козерогам день сулит удачу, а Тельцам звезды советуют быть более сдержанными: гороскоп на 17 ноября

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Займитесь текущими делами. В финансовых вопросах вероятны затруднения, поэтому желательно перейти в режим жесткой экономии. Чем больше уважения вы сегодня будете проявлять к окружающим, тем лучше будут складываться с ними отношения.

ТЕЛЕЦ

На службе проявляйте сдержанность и такт, не принимайте близко к сердцу замечания коллег. Следите за состоянием своего здоровья, не оставляйте без внимания первые признаки болезни.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день стоит воздержаться от принятия судьбоносных решений, в остальном он окажется благоприятным. Ваше обаяние вряд ли сегодня кого-то оставит равнодушным, благодаря чему сумеете достичь желаемых результатов.

РАК

Старайтесь сохранять спокойствие во всем. Повышенная нервозность и несдержанность могут помешать осуществлению планов. Сейчас вам показаны умеренные физические нагрузки, которые окажут благотворное влияние на ваш организм.

ЛЕВ

На службе не исключены ситуации, из-за которых в срочном порядке придется искать новые пути решения задач. Тщательно проверяйте поступающую информацию, не доверяйте малознакомым людям.

ДЕВА

Непростой день, когда придется иметь дело с раздражительными и нетерпеливыми людьми. Старайтесь сдерживать свои эмоции, не доводите дело до конфликта. Смена обстановки и водные процедуры помогут восстановить силы и душевное равновесие.

ВЕСЫ

День будет отличаться высокой деловой активностью. Вам многое удастся сделать, не прикладывая для этого особых усилий. Гармонично будут складываться отношения с близкими, можно с ними обсуждать планы на ближайшее будущее.

СКОРПИОН

Не исключено, что сегодня придется отказаться от некоторых своих планов и в срочном порядке решать возникшие проблемы. Ничто не помешает вам справиться с поставленными задачами, если будете рассчитывать только на собственные силы.

СТРЕЛЕЦ

Неоднозначный день, но в конечном результате он окажется довольно таки удачным. Старайтесь действовать решительно и не бойтесь идти навстречу трудностям. Вероятны предложения, которые могут не заинтересовать вас сразу, но звезды советуют изучить их более тщательно.

КОЗЕРОГ

Приятный день, который сулит немало позитивных эмоций. Сумеете довольно быстро справиться со сложными делами, положительно решить финансовые вопросы. Вероятны встречи с давними знакомыми, не исключены сюрпризы от близких.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит ждать от нынешнего дня слишком многого. Вероятнее всего, из-за каких-то несостыковок придется менять свои планы, да и вряд ли удастся получить поддержку, на которую рассчитывали. Занимайтесь текущими делами, уделите пристальное внимание детям.

РЫБЫ

Старайтесь принимать только взвешенные решения и продумывайте каждый свой шаг — сейчас от этого зависит дальнейшее развитие важного для вас дела. Не стоит нарушать в этот день установленных правил и традиций, в спорных вопросах ищите компромиссы.

Хорошего вам дня!

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