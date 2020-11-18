На дорогах Украины массово появились новые средства «дорожного успокоения»

С 1 ноября в нашей стране, наряду с другими изменениями, введены новые стандарты дорожного движения, которые главным образом касаются расширения перечня средств, используемых на дороге для успокоения движения. «ФАКТЫ» разобрались, какие сюрпризы могут ожидать водителей на дорогах.

До недавних пор в Украине официально разрешенными были только «лежачие полицейские», кольцевые развязки, шумовые полосы и возвышенные пешеходные переходы. Теперь к ним, благодаря веденным «Укравтодором» изменениям, прибавится еще целый ряд новых средств:

островки безопасности;

бордюрные расширения;

чокеры;

разделительные полосы.

Чиновники дорожного ведомства разъяснили, что приспособления используются для снижения скорости движения как в населенных пунктах, так и за их пределами. За основу нового стандарта «Укравтодор» выбрал так называемую дорожную концепцию VisionZero (в переводе с английского языка — «нулевое видение»), целью которой является достижение нулевой смертности на дороге благодаря продуманной системе безопасности. В ход идут и уменьшение ширины полос, и минимальное количество рекламы, и разделение встречных потоков зеленой зоной, антикарманы, кольцевые перекрестки, освещенные переходы.

Как предполагают дорожники, новые стандарты позволят, к примеру, установить островки безопасности, которые заставят водителя несколько изменить траекторию движения, и чокеры — сплошные расширения или островки, которые сузят проезжую часть и заставят водителей снижать скорость движения. Центральные (поднятые) островки, расположенные вдоль оси проезжей части, обеспечат дополнительную безопасность для пешеходов, а также разделят встречные потоки автотранспорта.

«Во всем мире при проектировании и строительстве дорог учитывают влияние человеческого фактора, ведь когда водитель не находится в стрессе, его внимание рассеивается, и ему очень просто допустить ошибку. Благодаря дополнительным препятствиям водителям придется постоянно изменять скорость движения, вместо того, чтобы излишне разгоняться, а потом экстренно тормозить», — добавили в «Укравтодоре».

Средства успокоения движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, но еще и для создания равномерности в движении транспортных потоков. Причем особое внимание будет уделяться тем участкам дорог, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.

«Измененные стандарты позволят устанавливать новые средства успокоения движения при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при их строительстве и реконструкции. К сожалению, по имеющейся статистике МВД, на отремонтированных дорогах увеличивается количество ДТП. Поэтому безопасность всех участников движения так же является приоритетом „Укравтодора“, как и строительство качественных дорог», — говорят в дорожном ведомстве.

На наших дорогах уже можно встретить новые средства для успокоения движения. При этом не все водители в восторге от новшеств. Так, например, сужение полос для движения нередко провоцирует заторовые и аварийные ситуации, ведь в таких местах водителям приходится дополнительно маневрировать и частично заезжать на соседнюю полосу, чтобы объехать искусственное препятствие на дороге. Иногда чокеры (островки безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах) размещаются не совсем корректно — рядом с местом для разворота транспорта. При этом установленные в таких местах дорожные знаки «Объезд препятствия» перекрывают водителям обзорность, что также нередко провоцирует аварийные ситуации.

Поскольку такие стандарты приняты недавно, водителям нужно быть вдвойне бдительными и внимательными на дороге, постепенно привыкая к «успокоительным сюрпризам» от дорожников.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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