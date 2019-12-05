Если антифриз замерзнет, выйдет из строя радиатор и даже мотор: как подготовить машину к зиме

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Конец года побаловал нас по-настоящему погожей погодой — весь ноябрь прошел с плюсовыми температурами, и только с началом декабря выпал первый снег. В преддверии холодного сезона всем водителям нужно соответствующим образом «подковать» своих железных коней, чтобы сделать зимние поездки более безопасными. Причем эта процедура отнюдь не ограничивается банальной заменой летних шин на зимние. В ходе подготовки автомобиля к зимней эксплуатации нужно провести целый комплекс профилактических работ. О том, что следует сделать, чтобы избежать неприятностей, которые готовит автомобилистам холодная пора года, рассказывает автоэксперт Юлий Максимчук.

«Критичная остаточная глубина зимнего протектора, при которой шины нужно менять, — 4 миллиметра»

— Бесспорно, первоочередным этапом подготовки автомобиля к холодному периоду эксплуатации можно назвать замену его «обувки», — продолжает Юлий Максимчук. — Производители шин рекомендуют менять летнюю резину на зимнюю, когда среднесуточная температура окружающей среды снижается до плюс 7. Объясняют это тем, что уже при такой температуре летняя резина настолько твердеет, что перестает нормально цепляться за дорожное полотно. Из-за чего заметно увеличивается тормозной путь автомобиля, ухудшается его устойчивость и управляемость.

При этом зимние шины прекрасно адаптированы к холодному сезону эксплуатации — в их состав введена специальная добавка, которая снижает влияние низких температур на протектор. Благодаря этому, в отличие от летних шин, они не дубеют на морозе. Немаловажную роль также играет и наличие ламелей — специальных многочисленных прорезей на протекторе зимних шин, которые помогают им лучше держаться за поверхность дороги на скользком покрытии.

Впрочем, самого факта наличия зимних шин для безопасной езды в снежную пору года не всегда достаточно — не менее важную роль играет состояние их протектора. Дело в том, что он прекращает выполнять свои функции при гораздо меньшем износе, чем на летних шинах. Так, критическая остаточная глубина зимнего протектора, при которой шины нужно менять, — 4 миллиметра. Ниже этого порога характеристики шин заметно ухудшаются. Поэтому при переобувке машины обязательно оцените состояние зимних колес, и, если их износ близится к критической отметке, шины придется заменить. Так как остатка их протектора до окончания холодного сезона может и не хватить… Проконтролировать состояние глубины протектора легко даже самому: во многих шинах есть индикатор износа в виде перемычек в центральных канавках — их высота как раз и равна 4 миллиметрам. Если протектор сравнялся с перемычкой, покрышка требует замены.

В подтверждение сказанного приведу несколько показательных цифр. В ходе дорожных испытаний, проведенных одним из производителей шин, было установлено, что тормозной путь автомобиля на новой зимней резине с глубиной протектора 8 миллиметров на заснеженной дороге со скорости 50 километров в час до полной остановки составляет порядка 30 метров. Если же рисунок будет изношен до 4 миллиметров, то длина пути увеличится до 45 метров, а скорость машины в том месте, где уже стояло бы авто на новой резине, составит почти 30 километров в час.

На лысых зимних шинах с протектором в 1,6 миллиметра эта разница еще больше: тормозной путь — 57 метров, а скорость — около 35 километров в час. Еще плачевнее ситуация при движении машины на летней резине — длина тормозного пути составит 62 метра, а ее скорость в том месте, где уже стоит авто на новых зимних шинах, — 40 километров в час.

Кстати, использование лысой резины в зимний период запрещается Правилами дорожного движения. За это нарушение полицейские могут не только остановить водителя и вынести ему предупреждение, но и оштрафовать. Поэтому, если высота протектора шин ниже допустимой, вы рискуете попасть в ДТП и заплатить 340 гривен штрафа.

«Летнее масло может загустеть уже при нулевой температуре»

— Не менее важным этапом подготовки автомобиля к зиме является проверка состояния его аккумулятора. В холода пусковой ток батареи существенно снижается, тогда как для прокручивания мотора ей, наоборот, требуется больше мощности, чем в теплое время года. Поэтому, если с похолоданием запуск двигателя стал проблематичным, для начала аккумулятор нужно просто подзарядить. Но, если спустя некоторое время после этой процедуры «батарейка» опять начинает хандрить, замените ее, так как в сильные морозы она может окончательно сесть и подвести вас в самый неподходящий момент.

Если аккумуляторная батарея обслуживаемая, в ней можно проверить уровень электролита и его плотность, так как этот параметр напрямую влияет на емкость и срок службы батареи. Данная процедура выполняется с помощью ареометра. В наших широтах плотность электролита должна находиться в пределах 1,27/1,30 г/см3 при температуре плюс 25 градусов. Если же измерения проводятся при других температурах, например, при минусовых, в указанные параметры необходимо вносить соответствующие поправки. Важно знать, что в процессе работы батареи и ее зарядки от генератора, когда происходит кипение электролита, почти вся серная кислота остается внутри аккумулятора, а испаряется только вода, поэтому при необходимости доливается не электролит, а именно дистиллированная вода. Если же при этом добавить чистый электролит, то его плотность может существенно возрасти, что приведет к ускоренной сульфации пластин и выходу батареи из строя. В любом случае, если вы не профессионал в этой области, то все работы по обслуживанию аккумуляторной батареи мы рекомендуем доверить специалистам.

В преддверии холодов важно вспомнить и о моторном масле, особенно это касается владельцев подержанных автомобилей. Не секрет, что смазка при низких температурах имеет свойство загустевать. Вследствие этого при пуске холодного двигателя в мороз масло некоторое время слабо циркулирует по системе смазки, что вызывает повышенный износ всех трущихся деталей. Да и для проворачивания коленвала двигателя с загустевшей смазкой тратится намного больше энергии, чем в летнее время, что в свою очередь повышает нагрузку на аккумуляторную батарею, провоцируя ее ускоренный разряд. Нормальная вязкость масла для зимней эксплуатации с индексами: 10W, а лучше 5W или 0W. Эти первые цифры указывают, при каких отрицательных температурах смазка способна сохранить свою рабочую вязкость (к примеру, 0W — до минус 40 градусов). Если же вы эксплуатируете двигатель на летнем масле, то оно может загустеть уже при нулевой температуре, а всесезонная смазка с индексом 15W или 20W — при минус 15—20 градусах. Помните, что с увеличением пробега смазка теряет свои свойства, в том числе снижается и ее вязкость, поэтому если вы уже давно меняли масло, то в преддверии зимних морозов его желательно обновить (уточнить ресурс той или иной моторной смазки можно практически на любом СТО или в специализированном автомагазине).

«Зимний омыватель стекла следует заливать при плюсовой температуре»

— В ходе подготовки машины к зимнему периоду необходимо также проверить состояние основных рабочих жидкостей автомобиля. В первую очередь это касается омывателя для автомобильных стекол — его нужно менять еще при плюсовой температуре. Летняя жидкость замерзает при минимальных отрицательных температурах, и быстрее всего кристаллизация происходит там, где жидкости меньше всего — в трубопроводах системы. Учтите, разморозить систему будет проблематично — для этого автомобиль должен постоять как минимум целую ночь в теплом боксе или паркинге, где постоянно держится плюсовая температура (и если там не особо тепло, то не меньше суток). Ну, а езда с замерзшей системой небезопасна, ведь дворники не смогут качественно очистить стекла автомобиля от дорожной грязи и водитель лишится нормального обзора.

Не стоить забывать и об охлаждающей жидкости, особенно это касается владельцев подержанных машин. В среднем срок службы антифриза составляет от двух до пяти лет. По истечении этого времени его плотность снижается, а рабочие качества ухудшаются. В условиях зимы и при сильных морозах это грозит тем, что охлаждающая жидкость может замерзнуть, спровоцировав выход из строя не только радиатора, но и двигателя. На сегодняшний день антифризы многих производителей имеют показатель плотности 1,071 г/см3, что соответствует температуре замерзания минус 35—40 градусов. Опять-таки, при желании плотность охладителя можно замерить самому — с помощью того же ареометра, которым меряют плотность электролита в аккумуляторе.

Во время инспекции охлаждающей жидкости желательно также проверить работоспособность печки, которая, как известно, запитана в систему охлаждения. Ведь в холодную пору отопление салона должно работать на все сто. В противном случае внутри машины вам придется мерзнуть и, что еще хуже, в дороге грозит запотевание стекол и кардинальное ухудшение обзора. Проверка печки банальна: если при полностью прогретом моторе в положении регулятора на максимальное тепло из дефлекторов идет едва теплый или прохладный воздух, вам прямой путь на автосервис. На эффективность системы отопления влияет работа целого ряда деталей и узлов системы: исправность термостата, чистота основного радиатора и радиатора «печки», герметичность и уровень жидкости в системе охлаждения и прочее. Кстати, запотевание стекол в автомобиле может также провоцировать забитый салонный фильтр системы вентиляции и обогрева салона. Помните, что его рекомендуется менять каждые 10—15 тысяч километров.

«Чтобы в холода без проблем попасть в автомобиль, все его уплотнители и личинки замков нужно обработать»

— Завершающим этапом подготовки машины к зиме является инспекция кузова и его деталей. Перед холодами его нужно тщательно вымыть и оценить состояние лакокрасочного покрытия. Если на нем есть сколы, их нужно подкрасить, а имеющуюся ржавчину следует устранить и также закрасить. Если до холодов вы не успели выполнить эти работы, то даже сейчас не поздно защитить проблемные места с помощью антикоррозийных материалов (типа мовиля).

Впрочем, не только голый металл страдает от дорожной соли, она также негативно влияет и на саму краску, со временем разъедая ее, особенно в местах, где есть микротрещины. Поэтому важно позаботиться о защите лакокрасочного покрытия. Делается это путем нанесения на его поверхность специальных восковых полиролей (лучше с добавлением тефлона, который обеспечивает большую долговечность). Они образуют защитную пленку на краске и лаке, закрывая в том числе и микротрещины от агрессивного воздействия солей и внешней среды. Более простой и дешевый способ — мойка кузова с жидким воском, что позволит защитить его до следующей мойки.

Опытные водители наверняка хорошо знают о проблеме примерзания в сильные холода дверей и замков. Это происходит из-за разницы температур в салоне и снаружи. После окончания поездки, когда автомобиль остывает, конденсат воды, образовавшийся на уплотнителях, замерзает, крепко прихватывая дверь. Чтобы избежать примерзания дверей к резиновым уплотнителям, их нужно обработать специальными силиконовыми смазками, которые существенно снижают подобные риски. Причем желательно это сделать на всех «резинках» — в салоне, на уплотнителях крышки багажника (особенно автомобилей с кузовом универсал и хетчбэк) и на капоте. А во избежание примерзания автомобильных замков их личинки также необходимо обработать, но уже специальными жидкими смазками.

Стоит обратить внимание и на дворники автомобиля, которым зимой придется изрядно потрудиться, обеспечивая водителю хорошую видимость. Чтобы они смогли качественно очищать стекла, рекомендуем применить бескаркасные щетки или так называемые зимние дворники, подвижные элементы которых закрыты резиновым чехлом. Благодаря такой «одежке» щетки не боятся обледенения и являются более эффективными, чем обычные летние дворники.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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