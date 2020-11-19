Зеленский дал послам стран G7 обещание о судьбе Сытника

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеовстречи с послами стран «Большой семерки», аккредитованными в Украине, пообещал, что последние решения Конституционного Суда не отразятся на работе НАБУ и проведении судебной реформы. Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Президент подчеркнул, что признание неконституционными отдельных положений закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора.

«Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться на должности», — заявил президент.

Директор НАБУ Артем Сытник, который принимал участие в видеовстрече, отметил, что полностью согласен с позицией главы государства об отсутствии факторов, которые критически влияют на работу возглавляемого им органа.

Более подробно о конституционном кризисе в Украине в материале «ФАКТОВ».

Фото https://www.president.gov.ua/

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