Отставить нельзя оставить: что произошло между Зеленским и Конституционным судом

В Украине разразился конституционный кризис. Точкой отсчета принято считать обнародованное 27 октября решение Конституционного суда (КСУ) о фактической отмене антикоррупционной реформы. Без данной реформы официальному Киеву сложно рассчитывать на эффективное сотрудничество с Западом, зато наверняка гарантированы проблемы с безвизом и сотрудничеством с МВФ. В ответ президент Владимир Зеленский инициировал роспуск Конституционного суда.

С чего все началось

Прежде чем восстановить хронологию набирающего обороты конституционного кризиса с непредсказуемыми для государства последствиями и при отсутствии очевидных путей его решения, стоит отметить следующее. Нынешняя проблема родилась не сейчас, а во время создания в Украине антикоррупционных органов. Они формировались тяжело, но в соответствии с рекомендациями западных партнеров официального Киева. Появление этих структур в Украине, как правило, увязывалось с условием предоставления нашей стране и безвизового режима с Евросоюзом, и крупных кредитов под удобоваримые проценты. Подавляющее большинство условий Киев выполнил. За исключением, пожалуй, одного, которое само собой подразумевалось и без указки со стороны: забыли, или не удосужились, или… (здесь длинный перечень конспирологических версий вплоть до опасений узаконить потенциального неподвластного никому монстра) внести соответствующие правки в Конституцию о существовании и полномочиях антикоррупционных органов, таких как НАБУ, НАПК и других. Среди прочего это означает, что Конституционный суд на конституционных основаниях может прекратить деятельность этих органов (читай: борьбу с коррупцией) на том основании, что они неконституционны…

Что произошло

Как известно, Конституционный суд — это орган судебной власти, в компетенцию которого входит оценка соответствия правовых норм Конституции. И это единственный орган, который вправе отменять законы и другие правовые акты, если они не соответствуют или нарушают Основной закон. При этом его решения обжалованию не подлежат. Поправки к Конституции суд рассматривает безотлагательно, а другие законы изучает на предмет их соответствия Основному закону после обращения, например, народных депутатов, которые усомнились в конституционности действующего нормативно-правового акта. Что и произошло летом текущего года.

Группа народных депутатов от «Оппозиционной платформы — за жизнь» (лидерами фракции являются Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Сергей Левочкин) и «За майбутнє» (глава — Игорь Палица, один из соратников Игоря Коломойского) обратилась в КСУ по поводу конституционности законодательства (принятого при президенте Порошенко), касающегося ответственности за незаконное обогащение и полномочий антикоррупционных органов. По итогам рассмотрения представлений КСУ решил, что назначение Артема Сытника директором НАБУ было неконституционным, затем аналогичный вердикт был вынесен по ряду норм закона о НАБУ. И наконец 27 октября Конституционный суд, по сути, отменил уголовную ответственность для госслужащих за недостоверное декларирование, а также лишил основных полномочий Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Фактически это означает отмену действующего в Украине электронного декларирования доходов чиновников, поскольку НАПК утратило право проверять достоверность деклараций, а правоохранительные органы — преследовать нарушителей.

А судьи кто?

После этого глава НАПК Александр Новиков заявил, что в таком решении были заинтересованы в том числе некоторые руководители суда. В частности, глава КСУ Александр Тупицкий, которому НАПК задало вопрос о его операциях с земельными участками в Крыму. Председатель суда на него ответил, но уже после того, как, по сути, объявил НАПК вне закона.

По словам Тупицкого, у него есть незадекларированный участок в Кореизе в Крыму. «Почему я не внес его в реестр? Я до сих пор не знаю, как это сделать. Я не признаю Крым российским, но обстоятельства не от меня зависят», — сказал судья. По его словам, участок он купил еще до аннексии Крыма, а в 2018 году сделкой занимались юристы и (несмотря на заявление судьи о непризнании аннексии Крыма) оформили договор купли-продажи по российскому законодательству.

В Госбюро расследований в отношении главы КСУ инициировали расследование о возможной государственной измене, незаконном отчуждении земли в Крыму и признании российской юрисдикции над соответствующей территорией. Однако Александр Тупицкий считает это давлением на КСУ и вызовы в ГБР проигнорировал. В ходе брифинга глава КСУ заявил, что поданный Владимиром Зеленским законопроект о роспуске суда «имеет признаки государственного переворота».

Данный законопроект появился после экстренного заседания СНБО, консультаций с послами стран «большой семерки». Внесенный Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» содержит две нормы: признает «ничтожным» принятое решение КСУ, поскольку оно принималось «в условиях реального конфликта интересов», и предлагает Верховной Раде распустить нынешний состав КСУ и избрать новый. Как известно, в составе данного суда — 18 человек, из которых по шесть делегируются президентом, парламентом и Съездом судей Украины после проведения соответствующего конкурса.

За и против

Конфликт обострился. Поскольку действующее законодательство не предусматривает возможности роспуска Конституционного суда указом президента либо решением Верховной Рады. Многие эксперты и политики, несмотря на скандальное и неоднозначное решение Конституционного суда, раскритиковали намерение Зеленского распустить состав этого органа. В «Европейской солидарности» заявили, что президент вышел за рамки законодательства и что это грозит Украине авторитаризмом. В партии «Батьківщина» также негодуют. В частности, Юлия Тимошенко заявила: «Законопроект президента Зеленского об уничтожении Конституционного суда оказался настолько шоковым, что на него в срочном порядке отреагировали два главных института Совета Европы… GRECO (Группа государств по борьбе с коррупцией. — Ред.) и Венецианская комиссия в совместном заявлении назвали президентский законопроект „вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа верховенства права“ и призвали Верховную Раду не поддерживать его. Такое заявление — унизительный стыд для президента, а это значит и унизительный стыд для государства».

На своей странице в Facebook посольство США в Украине обнародовало сдержанное заявление, в котором содержится призыв найти выход из кризиса в правовом поле: «Со все большим беспокойством США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония, Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти разрешение кризиса». При этом посол Германии Анка Фельдхузен выразила сомнение, что Конституционный суд в нынешнем составе способен действовать в соответствии со своими конституционными задачами.

Роспуск без вариантов

А глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил журналистам, что идея о роспуске КСУ обсуждалась и была поддержана Европарламентом и послами стран «большой семерки»: «Было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, при участии общественности, международных партнеров. Никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет».

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский также сказал, что у президента нет другого механизма реагирования. По его словам, КСУ своим решением «фактически перечеркнул свою легитимность… Поэтому я считаю, что законопроект (о роспуске КСУ. — Ред) абсолютно адекватный».

Что может быть после разгона КСУ

Однако судья Конституционного суда Игорь Слиденко (на недавнем брифинге сообщил о том, что ранее под давлением написал заявление об отставке), прогнозируя возможный вариант развития событий после вероятного роспуска КСУ решением парламента, сказал в комментарии УНИАН: «Я думаю, что дальше — распад Украины и война, потому что, кроме тех 226 (народных депутатов, которые могут поддержать законопроект Зеленского о роспуске суда. — Ред.), никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти».

По убеждению Слиденко, в своем аудиообращении к «Слугам народа» Зеленский «наговорил себе на 150 лет тюрьмы. Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366−1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно».

Доводы Зеленского

Судья Конституционного суда упомянул об аудиозаписи, которая появилась в СМИ накануне заседания Верховной Рады, состоявшегося 3 ноября. Ее аутентичность не была подтверждена в Офисе президента, но и не опровергнута. На записи президент обращается к «Слугам народа» со словами: «Мы должны выйти из ситуации победителями… История не судит победителей. И если я решу, что путь к решению кризиса возможен только через предложенный закон (о роспуске КСУ. — Ред.), нужно обязательно поддержать… Если тот хаос, который творит КСУ за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояния на улицах. И этот ответ от общества будет жестким, но справедливым».

Вместо роспуска — добровольная отставка

Однако на заседании фракции «Слуга народа», по словам его участников, президент хоть и повторил свой тезис о необходимости роспуска Конституционного суда, но был более сдержан. Возможно, на риторику главы государства повлиял факт неготовности «Слуг народа» в едином порыве принять законопроект президента, а также уверения КСУ в том, что в ближайшем они не планируют рассматривать конституционность закона о рынке земли… В результате соратники Зеленского решили поддержать идею нардепа Александра Бакумова зарегистрировать обращение к судьям КСУ с призывом сложить полномочия.

Призыв к судьям Конституционного суда добровольно подать в отставку повторил и Владимир Зеленский в ходе своего выступления на ток-шоу канала ICTV. При этом президент заявил о том, что готов распустить Верховную Раду, если кризис с Конституционным судом перейдет в реальный конфликт и политический коллапс. А там и экономический не за горами. Как сказал Зеленский, из-за решения КСУ миссия МВФ не приедет в Украину: «Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров. От МВФ не может быть никакой миссии. Можете не ждать, а я не хочу скрывать от нашего общества, о чем идет речь».

Фото УНИАН

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