20 ноября 2020

Ровно 215 лет назад, 20 ноября 1805 года, в венском «Театер-ан-дер-Вин» состоялась премьера первой (и, как потом, оказалось, единственной) оперы великого композитора Людвига Ван Бетховена «Фиделио». Бетховен, которому исполнилось 35 лет, был к тому времени уже достаточно известен в Европе. Его фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, его знаменитые симфонии и концерты для скрипки и фортепиано, его потрясающие квартеты и увертюры уже давно исполнялись во многих европейских театрах. А тут вдруг — опера!

Следует заметить, что несколькими годами ранее Бетховен окончательно теряет слух. Из-за наступившей полной глухоты он словно отделяется от окружавшего его мира, лишается звукового восприятия жизни, становится угрюмым, замкнутым и раздражительным. Хотя — вот ведь удивительное дело! — именно в эти годы композитор создаёт самые известные свои произведения. И вот, наконец, наступает долгожданный день премьеры первой бетховенской оперы. «Фиделио» представляло собой уникальное произведение, написанное вне какого-то одного оперного стиля. Автор задумал его как музыкальную историю самоотверженной женщины, бросившей все силы на спасение мужа, попавшего в заточение за свои политические взгляды. Во французской оперной традиции такой жанр так и назывался — «опера спасения».

…Зал оперного театра был наполовину пустым. Этого следовало ожидать. Ведь неделей ранее в Вену вошли оккупационные войска Наполеона. Многие горожане покинули свои дома, а оставшимся явно было не до оперных премьер. В итоге в зале сидели в основном лишь французские офицеры да с десяток театральных и музыкальных критиков. Это был провал. Полный провал. Владелец театра под предлогом сложности музыки Бетховена для восприятия публикой и по причине низких сборов снимает произведение из репертуара. Бетховен в отчаянии прячет партитуру в долгий ящик.

Но оказалось, что жизнь его единственной оперы только начиналась. Уступив настоятельным просьбам друзей, Бетховен кардинально переписывает некоторые фрагменты оперы, а некоторые (например, увертюру) создаёт заново. И вот 20 мая 1814 года знаменитые басы Венской оперы, решив устроить свой бенефис, избирают для этого «Фиделио» Бетховена с тремя центральными басовыми партиями. Успех был просто потрясающим! Как, впрочем, и последовавшие за ним постановки в Берлине и Праге, где дирижировал известный немецкий композитор Вебер. Да и в наши дни мелодии «Фиделио» звучат в сотнях художественных фильмах, в которых использована музыка гениального Бетховена. А спектакли в «Метрополитен-опера» и «Ковент-гардене» проходят с неизменным успехом.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.