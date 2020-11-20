Оксана Маркарова может стать новым послом Украины в США

Экс-министр финансов Оксана Маркарова может сменить Владимира Ельченко на должности посла Украины в Соединенных Штатах. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что кандидатуру Маркаровой предложил именно он.

Кулеба пишет, что процедура ее оформления уже запущена, но это традиционно занимает определенное время.

«В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ», — уточнил министр, добавив, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США.

По словам Кулебы, нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял.

«Бывший министр иностранных дел Константин Грищенко после многих лет в международной и национальной политике говорил: сложнее дипломатии только внутренняя дипломатия. Бывшая и успешная министр финансов по определению не может быть плохим дипломатом. Там просто должность не позволяет не быть дипломатом», — вспомнил министр слова своего предшественника.

Напомним, Оксана Маркарова — с 2015 по июнь 2020 работала в Министерстве финансов Украины — сначала качестве замминистра, затем стала руководителем министерства. Она магистр в области публичных финансов, имеет практику во Всемирном банке в Вашингтоне, опыт работы в инвестиционном и банковском бизнесах.

Дипломат Владимир Ельченко был назначен послом в США в декабре 2019 года. До этого он возглавлял постоянное представительство Украины при Организации Объединенных Наций и по совместительству был послом в Ямайке.

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