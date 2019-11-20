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«Амбициозный план»: Маркарова рассказала, как Украина может «пойти по пути Польши» (видео)
Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), который ратует за улучшение уровня жизни украинцев, в 2023 году. При этом программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает «Громадське».
Маркарова отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве относительно новой кредитной программы о сотрудничестве.
«Мой амбициозный план — закончить ее (программу с МВФ, — ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать», — сказала она.
Она также отметила, что программа, над которой сейчас работают, позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию.
«Программа, над которой мы работаем — хорошая, и она нам позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении — как в свое время это смогла сделать Польша», — пояснила Маркарова.
Напомним, что очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели. После переговоров с украинской делегацией в США директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что миссия Фонда в ближайшие недели вновь посетит Киев для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF для Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», миссия Международного валютного фонда, как и планировалось, начала работу в Киеве 14 ноября. В Нацбанке Украины оценивают потенциальный объем новой программы в 5−10 миллиардов долларов и прогнозируют получение первых двух миллиардов до конца года.
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