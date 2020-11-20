Эксперт назвал «Электротяжмаш» иллюстрацией наплевательства и безответственности власти

Государственное предприятие «Завод Электротяжмаш» на грани официального банкротства. Похоже, это уже вопрос времени — задолженности на десятки миллионов перед поставщиками и сотрудниками, налоговые долги. У предприятия нет средств для расчета по своим обязательствам, а портфель заказов пуст.

«В последние дни Харьков полнился разговорами об очередной забастовке на государственном заводе „Электротяжмаш“. Но социальный взрыв временно заглушили», — сообщил сайт hubs.ua о сложившейся на заводе ситуации.

В сеть попала запись беседы Виктора Бусько с коллективом, где рабочие рассказывают о трехмесячной задолженности по зарплатам и невозможности содержать свои семьи. Один из сотрудников «Электротяжмаша» сообщает гендиректору завода, что через неделю его работу можно останавливать: «У нас есть еще на неделю работы. С нового года я не знаю, чем загрузить. Заказов нету, задания нету. Как людям в глаза смотреть? Человек 2/3 времени просидел без работы. У нас четырехдневка, еще и зарплаты не платят. А нам жить нужно за что-то. Как можно жить людям в данный момент, вы можете объяснить? И выдать нам зарплату хотя бы за месяц», — рассказывает сотрудник директору на видео, которое опубликовано в соцсети Facebook.

За год управления ставленника ФГИУ Виктора Бусько «Электротяжмаш» доведен до состояния остановки. Как сообщило агентство УНН, «Электротяжмаш» установил исторический рекорд по налоговой задолженности в размере свыше 2,1 млн грн, а по иску поставщиков в очередной раз арестованы счета государственного завода. Задолженность завода перед поставщиками исчисляется десятками миллионов гривен, а на рассмотрении судов — десятки исков о принудительном взыскании долгов. Общее число исполнительных производств в отношении завода «Электротяжмаш» — это уже одобренные судами принудительные взыскания долгов — с сентября по ноябрь текущего года увеличилось в два с половиной раза: с 88 млн грн до 219 млн грн.

Наопмним, ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов заявил, что председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко несет полную ответственность за катастрофическое финансовое положение харьковского завода «Электротяжмаш», поскольку именно он создал кадровую коллизию на предприятии и покрывает и.о. директора Виктора Бусько, который за несколько месяцев довел предприятие практически до банкротства. Об этом депутат написал в заявлении в ГБР, НАБУ и генпрокурору.

Выручка «Электротяжмаша» в нынешнем году приближается к нулю, в то время как еще двумя годами ранее, когда заводом управлял уволенный Фондом госимущества Костюк, объемы выручки превышали 1,5−2 млрд грн.

Сегодня предприятие просто не в состоянии удовлетворить все требования поставщиков и кредиторов, погасить долги перед сотрудниками, перед бюджетами. Поэтому официальное инициирование процесса банкротства «Электротяжмаша» — это уже вопрос времени.

«Такое впечатление, что завод «Электротяжмаш» пал жертвой мародеров. Калейдоскопически меняются премьер-министры — им все равно, их обещаний через неделю после отставки никто не вспомнит. Губернатору Алексею Кучеру плевать на будущую экономическую и социальную проблему города и области … А власти в Киеве — и президенту, и премьеру — тоже особо терять уже нечего… Второй срок ни «зеленым», ни их президенту «не светит», как показали итоги местных выборов, поэтому все занимаются мародерством до конца каденции. А проблема «Электротяжмаша» — это будет проблема города, хотя развалили его из Киева. «Электротяжмаш» — это иллюстрация наплевательства и безответственности, когда Киев не видит, что происходит в стране дальше столичного Печерска, Липок и «Велюра», — описал сложившуюся ситуацию краха госпредприятия эксперт Владимир Цыбулько.

Остановка «Электротяжмаша» одного из крупнейших заводов Харькова с многотысячным коллективом, станет для города настоящим социальным шоком и экономическим ударом.



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