У Зеленского не будет второго президентского срока, — Илларионов

Результаты местных выборов в Украине в октябре 2020 года показали, что пропрезидентская партия «Слуга народа» потеряла поддержку среди населения и уже не сможет вернуться к тому уровню популярности, который был годом ранее. Так считает экс-советник президента России Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов, пишет «ГОРДОН».

«Есть несколько выводов, которые, на мой взгляд, уже достаточно очевидны. Какие-то могут прийти чуть позже. Первое: совершенно ясно, что просела, провалилась партия „Слуга народа“… И, как мне кажется, вернуться к прежним показателям, на президентских и на парламентских выборах которые эта партия и сам Владимир Зеленский продемонстрировали в прошлом году, они уже не смогут», — заявил он.

По словам Илларионова, это означает, что у нынешнего президента Украины не будет второго срока.

«Это очень важный вывод. Потому что это означает, что кто бы что ни говорил и ни думал, у Владимира Зеленского не будет второго президентского срока. Даже если он об этом сегодня мечтает. Тот успех, который он имел в 2019 году, повторить уже не удастся», — заявил бывший советник Путина.

По его словам, украинское общество до сих пор расколото.

«Очень впечатляющие, сильные результаты показала „Оппозиционная платформа — За жизнь“. Прежде всего на востоке и юге Украины. И „Европейская солидарность“ — на западе Украины. Если же мы добавим к этим результатам достаточно приличные результаты УДАРа в Киеве, „Самопомочі“ и „Свободы“ на западе Украины, а на востоке и юге, скажем так, партии Шария, которая проходит в несколько городских советов, то мы можем сказать, что партии западного направления в целом (куда можно отнести и „Европейскую солидарность“, и УДАР, и „Самопоміч“, и „Свободу“ (в той или иной степени) с одной стороны, а с другой стороны, партии востока и юго-востока — они в значительной степени воспроизводят то соотношение сил, которое мы наблюдали в течение не менее десятилетия: до 14-го года, до начала войны», — говорит эксперт.

По мнению Илларионова, «нынешние местные выборы показывают, что на самом деле фундаментальное различие между двумя макрорегионами Украины, похоже, никуда не делось».

«Есть разница в мировоззрении людей, проживающих в двух крупных макрорегионах страны. И вот эти мировоззренческие различия никуда не делись. Они никуда не делись ни в результате шести с лишним лет войны, ни в результате оккупации и аннексии Крыма, ни в результате оккупации Донбасса. Эти существенные ментальные, культурные, политические различия сохраняются. И поэтому эти выборы в очередной раз напомнили всем: прежде всего самим украинцам, — что важнейший вопрос, важнее, чем любые другие, которые выносились в том числе и в рамках этого опроса, который был предложен во время этих выборов, — главный вопрос для украинского общества, для украинцев, для всей Украины — сохранение ее единства и формирование единой украинской гражданской нации. И, соответственно, выработка формулы или формул новой украинской гражданской нации, которая будет удовлетворять все части Украины, которые будут объединяться на этом едином национальном проекте», — говорит он.

Нахождение такой формулы единой гражданской нации в Украине, по мнению бывшего советника Путина, является очень важным вопросом сейчас.

«Судя по тому, что происходило в Украине в предшествующие десятилетия, и то, что происходит сейчас, говорит о том, что эта работа по-прежнему не сделана. И главная задача любой ответственной политической власти, любого президента Украины, любого кандидата на пост президента Украины, любой политической партии, которая претендует на представление интересов Украины, заключается в том, чтобы найти такую формулу — и последовательно воплощать ее в жизнь. Ничего более важного для Украины в ближайшее время, с моей точки зрения, нет и не будет», — считает Илларионов.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Илларионов заявил, что целью Путина является контроль над Украиной и Беларусью, так как его имперские аппетиты никуда не делись.

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