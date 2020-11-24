Фонд Богдана Губского впервые в истории Украины привез из США уникальные эскизы украинских гербов

25 ноября по инициативе Фонда интеллектуального сотрудничества «Украина XXI века» в партнерстве с Национальным художественным музеем Украины и Музеем Шереметьевых в НХМУ откроется международная выставка «Знак Соборности. Большой Герб Украины от Нарбута до Якутовича». Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Эта выставка — уникальный совместный культурный проект 12 музеев Украины и Украинского музея и библиотеки в Стэмфорде (США).

Как отметил Богдан Губский: «Основная цель выставки — осветить более чем 100-летнюю традицию создания Большого Государственного Герба Украины (БГГУ), начиная со времени революций 1917−1921 гг., и более чем тысячелетнюю историю составляющих Большого Герба: знака Княжеского государства Владимира Великого — Тризуба, герба Войска Запорожского — Казака с мушкетом и герба Галицко-Волынского государства — льва».

По информации фонда, среди экспонатов выставки есть печати гетманов Хмельницкого и Скоропадского, печать Войска Запорожского 16 века, флаг Народной Гвардии 19 в. с образом льва и другие.

Особое место в экспозиции выставки, как отметила пресс-служба, занимают раритеты, которые Фонд «Украина XXI века» привез из Украинского музея и библиотеки в Стэмфорде (США). Впервые в Украине можно будет ознакомиться с примерно 20-ю эскизами государственных символов Украины: государственных гербов, флагов и печатей, созданных выдающимся украинским геральдистом Николаем Бытынским в 1939 году по заказу правительства УНР в изгнании.

Указанные раритеты будут впервые экспонироваться на территории Украины. Тем самым Фонд «Украина XXI века» продолжает свою многолетнюю деятельность по поиску исторического наследия Украины и представления его на всенародный показ.

Напомним, что в 2002 году после многих лет поиска фонд привез в Украину флаг Богдана Хмельницкого с Военного музея в Стокгольме (Швеция), а также саблю и булаву гетмана из музеев Польши, которые не могли найти почти 350 лет.

В 2007 году фонд нашел остатки гетманского флага Ивана Мазепы, атрибутировал его и организовал реставрацию в Национальном музее в Кракове с участием международных специалистов из Италии, Польши и Украины. Сегодня флаг экспонируется в Харьковском историческом музее.

В 2009 году Фонд «Украина XXI века» отреставрировал и атрибутировал единственный в Украине казацкий флаг, на котором изображен герб Войска Запорожского — казак с мушкетом, флаг сотни Лубенского полка. Сегодня флаг экспонируется в Национальном музее истории Украины.

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