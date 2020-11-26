Украинцам повысят тарифы на свет: когда и на сколько

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко анонсировал повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Так, на брифинге руководитель Министерства энергетики сообщил, что «средневзвешенная» стоимость доставки электроэнергии от электростанции до потребителя составляет 1,03 гривни, а средневзвешенная цена одного киловатт-часа (за последние несколько месяцев) — 1,04 гривни.

«По сути, в рамках текущей модели… оплачивается только поставка», — отметил он и добавил, что с декабря «Укрэнерго» повышает тариф за киловатт-час с 24 копеек до 31 копейки.

«Соответственно доставка электрической энергии для всех потребителей, в том числе и бытовых, возрастает на 7 копеек», — добавил Юрий Бойко.

На видео — с 13:45.

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Иллюстративное фото с Pixabay.

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