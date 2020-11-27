Суд обязал генпрокурора рассмотреть жалобу на бездеятельность ее подчиненного в деле «Мотор Сич»

26 ноября в Печерском районном суде Киева рассмотрели ходатайство одного из акционеров АТ «Мотор Сич» по поводу бездеятельности прокурора Офиса Генеральной прокуратуры Украины в отношении уголовного дела, по которому арестованы акции АТ «Мотор Сич». Журналистов в суд не пустили — объяснили это карантином. Поэтому мы ждали результатов на улице.

Заседание длилось около часа. Представитель прокуратуры не подошел к ожидавшим у входа журналистам. Комментарии дали адвокаты, представляющие интересы одного из акционеров АТ «Мотор Сич».

— Уголовное дело, в связи с которым наложены аресты на акции этого предприятия, отрыто еще 3,5 года назад, — заявил адвокат Александр Максименко. — Однако до сих никому не предъявлены обвинения, а само уголовное дело не передано в суд. Эта история может тянуться бесконечно долго, поэтому в начале октября нынешнего года мы подали ходатайство следователю СБУ и прокурору о закрытии уголовного дела, как не имеющего перспективы, абсурдное. Почему оно является таковым, мы подробно изложили в ходатайстве. Однако следователь и прокурор проигнорировали наше ходатайство. Точнее так: они перенаправляют друг другу письма, фактически самоустраняются от принятия решения по сути. Поэтому пришлось через суд добиваться, чтобы они отреагировали.

— Удалось добиться результата в судах?

— Да. Вначале Шевченковский районный суд Киева обязал следователя рассмотреть ходатайство и дать нам ответ. Следователю ничего не оставалось, как выполнить это решение. К сожалению, он отказал в удовлетворении ходатайства. Мы будем обжаловать его постановление и в прокуратуре, и в суде.

— Прокурор так и не дал вам ответ?

— Нет. Поэтому мы добились того, что Шевченковский районный суд обязал генерального прокурора Украины или кого-либо из его заместителей рассмотрел нашу жалобу на бездеятельность прокурора, который является процессуальным руководителем в уголовном производстве.

— Почему вы с таком случае обратились с жалобой на прокурора еще и в Печерский районный суд?

— Чтобы через суд добиться от прокурора принять процессуальное решение по нашему ходатайству о закрытии уголовного дела. Он обязан дать положительный или отрицательный ответ.

— И что сегодня решил Печерский суд?

— К сожалению, положительное решение мы не получили — суд вернул нам жалобу. Почему? Сможем сказать, когда получим решение суда. Возможно, по мнению судьи, мы должны были обращаться не в Печерский суд, а в Шевченковский. Замечу, что подобные жалобы на прокурора будут рассмотрены и Шевченковским районным судом. В конечном итоге у нас две задачи: добиться закрытия уголовного дела и снятия арестов (их в разное время наложено четыре), которые фактически блокируют работу АО «Мотор Сич» и не позволяют акционерам воспользоваться своими законными корпоративными правами.

Если решить вопрос так и не удастся, возможно дело дойдет до инвестиционного спора (это особая категория споров между государством и иностранным частным лицом по поводу зарубежных инвестиций — Авт.). Есть информация, что ряд акционеров нанимает крупные международные юридические компании, которые могут заняться этим вопросом. Но подготовка к инвестиционному спору требует месяцев, а может быть и больший срок. Пока что акционеры дают государству возможность исправить ситуацию.

Александр Максименко: «В конечном итоге у нас две задачи: добиться закрытия уголовного дела и снятия арестов, которые фактически блокируют работу АТ «Мотор Сич» и не позволяют акционерам воспользоваться своими законными корпоративными правами»

— Вы обращались в саму прокуратуру по поводу бездеятельности их сотрудника?

— Конечно. Вначале одним к руководителям, затем другим — вышестоящим. Так прошли три уровня руководства. Но они не спешат реагировать. Мы предпринимаем усилия к тому, чтобы все должностные лица, которые могут принимать решения по нашим ходатайствам о закрытии уголовного дела, сказали свое слово. Чтобы не получилось так, что тот или иной руководитель затем сказал: «А я ничего не знал».

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