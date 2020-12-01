Новые правила оплаты газа: что важно знать

Так уж исторически сложилось, что большинство украинских домохозяйств зависимы от поставок газа, который используется не только для приготовления пищи, но и нередко для обогрева помещений. Поэтому стоимость голубого топлива очень важна для украинцев, особенно после открытия рынка газа. А газ, несмотря на то, что в газовые хранилища закачаны его рекордные объемы по низкой цене, с началом отопительного сезона подорожает. Причем растет и цена на сам газ, и тариф на его доставку. Ведь теперь, после внедрения газового рынка, нет единого тарифа на газ для бытовых потребителей, то есть населения. Общие расходы на газ состоят из двух составляющих — цены самого газа и стоимости его транспортировки (доставки) до плиты или котла потребителя.

«Чем больше домов, предприятий и учреждений подключено к газовой сети, тем ниже тариф»

На днях Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проекты постановлений о введении новых тарифов на доставку газа для операторов газораспределительных сетей (облгазов). Для некоторых облгазов речь идет о подорожании почти втрое. Например, для «Тернопольгоргаза». Если действующий ежемесячный тариф на доставку топлива составляет 0,4 грн за 1 куб. м, то предлагается 1,13 грн. Однако для других облгазов планируется снижение тарифа.

Таблица тарифов с сайта НКРЭКУ

Естественно, что все это повлияет на стоимость газа для конечных потребителей. О том, что будет с тарифами на голубое топливо, «ФАКТАМ» рассказал коммерческий директор АО «Запорожгаз» Антон Кий.

— Из каких составляющих сейчас складывается общая стоимость услуги газоснабженния? Что такое тариф на распределение газа?

— Облгазы предоставляют услугу по транспортировке газа распределительными газопроводами. Оплата этой услуги определяется тарифом на транспортировку, величину которого утверждает НКРЭКУ. Тариф на распределение (доставку) газа — это стоимость гарантированной доставки кубического метра газа к потребителю. Тариф — единственный источник финансирования газораспределительных сетей (ГРС) и оператора ГРС.

Большая часть средств, поступающих в виде платы за услугу транспортировки газа, расходуются на производственную деятельность и оплату труда специалистов. Около 35% средств идут на оплату технологического газа, необходимого для поддержания в сетях нужного давления, а также — на покупку горюче-смазочных материалов и электроэнергии для электрохимической защиты газопроводов. Из этой же платы обеспечивается работа аварийно-диспетчерских служб и служб, которые ежедневно контролируют состояние газовых сетей.

Примерно 15% средств направляются на финансирование всех необходимых работ по учету газа и всех направлений работы с потребителями. Кроме того, часть выручки идет на инвестиции — в реконструкцию и модернизацию газовых сетей и бесплатную установку счетчиков газа для бытовых потребителей.

Немногим более 40% средств — на оплату труда сотрудников газораспределительных компаний. Сегодня в отрасли работают более 40 тысяч человек. Это слесари, сварщики, метрологи и другие специалисты, которые обеспечивают круглосуточную подачу газа в 13 млн домохозяйств по всей стране.

Таким образом, в структуру тарифа на распределение газа входят производственные расходы, материальные затраты на организацию деятельности по оказанию лицензионных услуг для потребителей, а также расходы на оплату труда, инвестиции.

— Почему стоимость газа и его доставки отличается не только в разных регионах, но даже у разных компаний? Как и кем формируются тарифы на газ и его распределение для разных категорий бытовых потребителей?

— Нужно учесть, что затраты на обслуживание газораспределительных сетей почти не зависят от объема газа, транспортируемого ими. Поэтому тут действует простая арифметика: при неизменной стоимости расходов на обслуживание сети в числителе увеличение объема потребления в знаменателе дает меньший тариф.

Также на размер тарифа на распределение (доставку) газа влияет соотношение протяженности сетей и количества потребителей газа на территории лицензионных услуг каждого оператора ГРС. Чем больше домов, предприятий и учреждений подключены к газовой сети, тем меньше тариф. Поэтому в больших городах — Киеве, Харькове, Днепре — тариф на распределение (доставку) газа меньше, чем в областях, где газопроводы тянутся десятки километров к небольшим селам.

— В октябре многие потребители газа увидели в квитанциях объем потребления за прошлый газовый год. На что и как влияет годовой объем потребления?

— В 2020 году НКРЭКУ в контексте реформирования рынка газа Украины по европейским стандартам приняла новый порядок оплаты услуг по распределению (доставке) газа. Теперь, согласно Кодексу газораспределительных систем, плата за доставку газа у каждого потребителя зависит от того, какой объем топлива он фактически потребил в предыдущем газовом году.

А оплата доставки газа осуществляется равными частями в течение года. То есть если за предыдущие 12 месяцев потребитель газа использовал 120 куб. м энергоносителя, то в этом году он ежемесячно оплачивает только доставку 10 куб. м. Это нововведение принято в интересах потребителей и направлено на то, чтоб уменьшить им финансовую нагрузку по оплате доставки газа в отопительный сезон, когда газа потребляется больше.

Особенно это удобно клиентам с автономным отоплением, потребляющим больше газа зимой, а доставку оплачивающим равными частями ежемесячно. Для клиентов с газовой плитой и, возможно, водонагревателем изменение порядка платы за доставку газа мало заметно. Но, зная свою годовую стоимость доставки газа, они могут оплатить услугу за несколько месяцев, экономя на комиссии банков.

«Даже если домохозяйство фактически потребило менее 100 кубометров газа, оно оплатит доставку 126 кубометров в течение следующего года»

— Оплачивая доставку газа, за что именно сейчас платит потребитель — за объем потребления или доступ к газовой системе?

— На новом газовом рынке каждый клиент платит не за объем потребления голубого топлива, а за доступ к мощности. Кодекс газораспределительных систем гласит: «Оператор ГРС предоставляет клиенту услугу обеспечения круглосуточного доступа к мощности сетей для возможности потребления соответствующих объемов природного газа».

Клиенты платят за мощность, поскольку газораспределительные компании — операторы ГРС обеспечивают заказанную мощность в системе независимо от того, сколько газа потребляется. Даже когда газ не потребляется, операторы ГРС держат его в системе под нужным давлением, чтобы он был доступен любому потребителю в любой момент в высоком качестве. Именно на эти работы по содержанию газовых сетей и поддержке нужного давления в них идет плата за распределение (доставку) газа.

— Может ли потребитель самостоятельно рассчитать стоимость доставки газа?

— Стоимость доставки газа у каждого потребителя индивидуальна и зависит от объема использованного газа в прошедшем году и тарифа на распределение (доставку) газа у его газораспределительной компании. Поэтому стоимость доставки каждый может легко посчитать сам. Для этого надо посмотреть свой объем потребления в прошлом газовом году (с 1 октября до 30 сентября предыдущего периода) и умножить его на тариф своей газораспределительной компании. Если разделить полученную сумму на 12 равных платежей, это и будет размер ежемесячной платы за доставку газа.

— Что такое минимальная плата за распределение или доставку газа? Кто имеет право платить по такому минимальному тарифу?

— В новой модели оплаты услуг по распределению (доставке) газа каждый платит только за использованный объем энергоносителя по статистике своего потребления газа в прошлом году. А для новых потребителей, у которых еще нет истории использования природного газа, НКРЭКУ установила минимальную заказанную мощность на распределение (доставку) на основе определенных Министерством энергетики норм. И, соответственно, такие потребители вносят минимальную плату за распределение газа.

С 2021 года аналогичный минимальный платеж за распределение (доставку) введен и для тех, кто использует газ в небольших объемах, время от времени. Например, если клиент пользуется только газовой плитой и потребил в прошлом газовом году 15 куб. м газа, его заказанную мощность регулятор установил на уровне 39 куб. м в год. То есть в течение года он оплатит доставку 39 куб. м газа, независимо от того, сколько использует ниже этой нормы.

Также и для клиентов с газовой плитой и водонагревателем: минимальная заказанная мощность составит 126 куб. м газа. И даже если домохозяйство фактически потребило менее 100 куб. м газа в газовый год, оно оплатит доставку 126 куб. м в течение следующего года, — подытожил Антон Кий.

Стоит напомнить, что до сих пор большое количество квартир не оборудовано газовыми счетчиками. А ведь согласно действующему законодательству с 1 января 2021 года газоснабжающие организации могут прекратить поставку газа потребителям, чье жилье не оборудовано прибором учета.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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