«Что такое диктатура. На примере Беларуси»

Журналистка Ольга Мусафирова рассказала о визите в Киев заместителя директора телеканала «Белсат TV» Алексея Дикавицкого, который поведал о ситуации в охваченной протестами стране, издевательствах над журналистами и героями их репортажей.

«Белорусские независимые медиа сейчас вещают из Польши, — пишет Ольга Мусафирова в соцсетях в посте, который она назвала «Что такое диктатура». — В Беларуси не существует понятия «фрилансер». Каждый журналист должен быть «приписан» к какой-нибудь редакции, как беспаспортный крестьянин к колхозу. Нет бумажки — считать вредной букашкой, которую можно и нужно давить. Аккредитацию на работу медийщикам получить практически нереально. «Белсату», например, отказывали трижды: лицом (зачеркнуто) контентом не вышли.

Если же журналист все равно пытается выполнять профессиональные обязанности на месте, в «поле», то есть, освещать акции протеста, он (она) автоматически становится врагом государства. Средний штраф, который в обиходе называют налогом на свободу слова, составляет 500 долларов в эквиваленте. Плюс человек превращается в невыездного. Плюс шантажу подвергается семья: угрожают пожилым родителям — перечень того, чем может напугать пенсионера держава, известен. У самих журналистов обещают отобрать несовершеннолетних детей и отдать в казенный дом, на перевоспитание.

То, что медийщиков в Беларуси безнаказанно избивают силовики, давно не новость. Новость в том, как именно стали бить. Оператора Дмитрия Солтана били в Барановичах его же камерой, второй раз в тюрьме он заразился ковидом. Другому коллеге умышленно выбили зубы — чтобы не кусался, так сказать. Женщине-репортеру силовик чуть не в упор выстрелил резиновой пулей в колено. Журналистку, мать двоих детей, искалечили ударами в живот.

Основание для того, чтобы задержать телевизионщика с микрофоном, в жилетке «Пресса», — обвинение :" Шел впереди колонны". Далее медийщик получает наказание как участник акции. За минувшие 11 месяцев «белсатовцы» отсидели 377 суток ареста. Сегодня за решеткой находится 9 коллег.

Вместе с журналистами за решетку попадают герои их репортажей или интервью. Так за «распространение секретных сведений» в тюрьму бросили врача, который рассказал о состоянии здоровья Романа Бондаренко и причинах его смерти.

Это лишь малая часть из рассказанного Алексеем Дикавицким, заместителем директора телеканала «Белсат TV». Алексей по приглашению НСЖУ прилетел в Киев из Варшавы для участия в круглом столе «За правду без арестов». Просьба Дикавицкого: писать письма поддержки коллегам из Беларуси, которые находятся в застенках режима Лукашенко. Солидарность важна, доказано Олегом Сенцовым. Координаты — куда и кому писать — можно взять в НСЖУ".

Фото с Pixabay.

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