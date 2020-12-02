«Противораковое лечение нужно начинать незамедлительно после постановки диагноза», — директор TomoClinic

Директор онкологического центра TomoClinic Владимир Ященко рассказал о том, почему лечение от рака нельзя отложить до «лучших времен»; что такое комплексная онкологическая помощь; кто принимает главное решение; как пациенту получить самое современное лечение, не оплачивая его из собственных средств, и почему пациенты, которые уже обращались в зарубежные клиники, говорят, что это было нерационально.

— В условиях пандемии онкологические пациенты оказались наиболее уязвимы. Они в группе риска по короновирусу, и, в то же время, нужно проходить нелегкое лечение от рака. Или можно немного отложить, дождаться лучших времен?

— Онкологическое лечение отложить нельзя! Такая отсрочка может стоить жизни, и тогда человек, который болен раком, точно не дождется лучших времен. Есть серьезные международные исследования, результаты которых показывают, что даже при небольшой отсрочке либо операции, либо лучевой терапии или химиотерапии (зависит от заболевания) возрастает риск летального исхода. А с увеличением отсрочки риск увеличивается существенно.

Современное отделение химиотерапии

Поэтому противораковое лечение нужно начинать незамедлительно после постановки диагноза. Что касается безопасности пациентов, это наша зона ответственности, и мы принимаем беспрецедентные меры, чтобы предотвратить возможность заражения COVID-19. Любой человек, обратившийся к нам за помощью, может пройти в TomoClinic комплексное лечение от рака.

— Почему именно комплексное?

— Потому что нет в онкологии единого универсального метода, способного уничтожить рак. Это связано с природой злокачественных опухолей. Ведь рак — не одно заболевание, а сборное название более 200 видов. Клетки опухоли могут мутировать, они способны приспосабливаться. У раковых образований различная агрессивность, пациенты тоже по-разному реагируют на лечение; даже в одном органе может оказаться несколько видов опухолей. И я назвал далеко не все причины, по которым в абсолютном большинстве случаев невозможно излечить рак, используя только один способ.

Вот почему мы применяем комплекс, в который входят как классические методы (хирургия, химиотерапия, лучевая терапия), так и инновационные — таргетная терапия, иммунотерапия. Кроме того, широко используем новый высокотехнологичный метод — интервенционную радиологию.

В 2015 году мы стартовали как центр современной лучевой терапии, а сегодня, по прошествии нескольких лет, в нашей клинике пациенты получают полный цикл онкологической помощи. Причем даже в нынешних непростых условиях мы открыли хирургическое отделение, оснащенное новейшей аппаратурой. Наши специалисты проводят сложнейшие операции, в том числе и лапароскопические (без разрезов, через проколы), и онкопластические, сохраняющие объем и форму груди при лечении рака молочной железы.

В хирургическом отделении TomoClinic специалисты проводят операции любой сложности, в том числе и лапароскопические, без больших разрезов

— Почему лучевая терапия была первой?

— Это мощный метод, который применяют при лечении более чем 70% видов рака. Мы преследовали амбициозную цель — предложить пациентам самую высокоточную лучевую терапию, какая только существует в мире. Оснастили центр двумя новейшими линейными ускорителями, один из которых — уникальная для Украины система томотерапии, позволяющая облучать опухоли сложных форм и больших размеров, а также метастазы и при этом максимально защищающая здоровые органы и ткани.

Результаты говорят сами за себя. Наши пациенты избавлены от серьезных осложнений, которые возникают после лучевого лечения на устаревшей аппаратуре. Такая радиотерапия, уничтожая опухоль, сохраняет человеку высокое качество жизни — пациент может жить так же полноценно, как и до болезни.

Уникальная для Украины система томотерапии позволяет облучать опухоли сложных форм и больших размеров, а также метастазы

Нам есть чем гордиться. Я с уверенностью могу утверждать, что по лучевой терапии мы лучшие в Украине и одни из лучших в Европе. Собственно, все лечение в нашем центре соответствует мировому. Для каждого конкретного случая консилиум специалистов разрабатывает индивидуальный план лечения согласно международным стандартам — методам и протоколам, которые утверждены и рекомендованы онкологическими сообществами.

— То есть главное решение принимает не один врач, а несколько? Это важно?

— Не просто важно, а необходимо. По-другому не может быть. Консилиум врачей разных профилей — мировой подход. Не может в нынешних реалиях один врач знать всё, учесть любые нюансы. Онкология развивается настолько стремительно, что международные протоколы корректируют буквально каждые три месяца, появляются все новые и новые мощные препараты, нередко и результаты клинических исследований меняют стандарты лечения.

План лечения для каждого пациента разрабатывает консилиум врачей разных специальностей

— О клинических исследованиях расскажите, пожалуйста, подробнее. Что они дают пациентам?

— Клинические исследования — это исследования, проверяющие эффективность новых методов и препаратов. Для пациентов участие в них имеет огромное, нередко жизненно важное значение: дает возможность получить самую современную онкологическую помощь за счет фармацевтических компаний.

Ведь ни для кого не секрет, что лечение рака во всем мире очень дорогое. В то время, когда во многих развитых странах расходы покрывают либо страховые компании, либо государство, у нас, к сожалению, финансовая нагрузка чаще ложится на самого пациента и его семью.

А при участии в клинических исследованиях люди, получающие передовое лечение, не платят за него, хотя новые препараты могут стоить десятки тысяч долларов. Когда-то одна пациентка сказала, что попасть в клинические исследования — как выиграть джек-пот.

— Что нужно, чтобы стать участником клинических исследований?

— Необходимо соответствие определенным критериям. Имеет значение вид рака, стадия заболевания, результат предыдущего лечения, наличие или отсутствие некоторых противопоказаний и многое другое. Это выясняется только после консультации пациента с клиническим онкологом и тщательного изучения медицинских документов. Все клинические исследования в Украине проходят под контролем Европейской экспертной комиссии. То, что в нашей клинике также проводят ряд клинических исследований, говорит о мировом признании квалификации врачей и класса оборудования.

— Какие именно исследования проходят в вашем центре?

— У нас пациенты получают современное лечение в рамках клинических исследований при раке легких, раке мочевого пузыря и опухолях головы-шеи. Поэтому люди с такими диагнозами могут к нам обратиться, специалисты проанализируют каждый конкретный случай, и пациент вместе с врачом примет решение.

— Еще недавно люди, которые могли себе позволить лечение за рубежом, уезжали в разные страны. Изменилась ли сейчас ситуация?

— Каждый человек может лечиться, у кого хочет и где хочет. Это только его выбор и его решение. Однако я и раньше, еще до пандемии, не видел смысла в таких вояжах. Ведь в абсолютном большинстве случаев уезжать за рубеж не нужно, так как пациенты у нас получают такое же точно лечение.

Центр оснащен таким же оборудованием, протоколы во всем мире одинаковы, наши специалисты действуют согласно международным стандартам. Квалификация врачей, их опыт уж точно не уступают зарубежным. А преимущества в лечении в родной стране очевидны. Это отмечают все наши пациенты, которым есть с чем сравнивать, — кто уже начинал лечение в Австрии, в Германии. Они сами признавались, что уезжать и потом возвращаться, чтобы долечиваться здесь, было очень нерационально при наличии в нашем центре таких же технологий.

Наоборот, к нам все чаще приезжают пациенты из других стран, несмотря на сложности передвижения, связанные с пандемией.

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