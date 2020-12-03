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Политика

Татаров назвал ложью информацию о выделение земли его тестю и обратился к правоохранителям

21:18 3 декабря 2020
Олег Татаров
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров обратился к правоохранительным органам из-за попытки дискредитации его в средствах массовой информации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Информация, которую обнародовали сегодня СМИ, о якобы выделении Киевсоветом какой-то земли моему тестю является ложью и продолжением политики дискредитации меня антигосударственными силами», — заявил Татаров.

Он также обратился к правоохранительным органам с просьбой провести расследование и публично сообщить обществу, «получали ли какие-либо преференции какие-либо мои родственники или близкие».

«Все, кто получал от государственных или местных органов власти какие-то не предусмотренные законом льготы или преимущества, должны быть привлечены к ответственности», — написал он.

Он также отметил, что продолжит работу на благо интересов государства, не обращая внимание на «заказные материалы своих врагов и врагов государства!»

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