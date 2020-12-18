Участвующий в переговорах украинский журналист Сергей Гармаш рассказал, что впервые на консультациях «новая элита Донбасса» опустилась до нецензурной брани, и отметил «пророссийскую» позицию ОБСЕ.

«Вчера на ТКГ случился очередной скандал, — пишет Сергей Гармаш на своей страничке в социальных сетях. — Причем, впервые, с использованием грязной нецензурной брани. Поскольку это касалось непосредственно меня, то я сначала отведу душу — поерничаю (имею право — это моя личная страница, а не паблик делегации!), а потом сделаю серьезные выводы.

Началось с того, что марионетки РФ из ОРДЛОУ слишком активно начали заявлять о том, что именно они, а не Россия, являются стороной конфликта, стороной переговоров и даже членом ТКГ. При этом они обращались к первому президенту Украины с провокативными вопросами и требовали ответ, представляет ли он на переговорах государство или себя лично.

Чтоб избавить Леонида Макаровича от необходимости опускаться до их уровня, я предложил ответить вместо него. И Кравчук делегировал мне возможность аргументировать позицию делегации относительно заданных вопросов.

Чтоб прекратить их манипуляции, я, всего-навсего, начал цитировать выдержки из Минских документов, где четко обозначено, кто является членами ТКГ, стороной конфликта и стороной переговоров. Просто цитировал протоколы и соглашения! Я был готов к профессиональной, аргументированной дискуссии, основанной на документах и международном праве. Но в ответ люди, получающие зарплату в российских рублях, стали наперебой орать «кто он такой?» и практически закрикивать мое выступление.

Вот в ходе этого хаоса, некий господин Никаноров, брат «министра» Никаноровой, а, по совместительству, оказывается, целый «глава администрации главы ДНР» (у них прям семейный подряд по обслуживанию Пушилина), с искаженным от злости лицом (а ведь всегда такой пупсик!) назвал меня грязным словом, употреблять которое честный человек может только если он либо свечку держал, либо сам принимал участие в моем грехопадении. Поскольку я такого эпизода не помню (но если он будет настаивать, то вспомню и расскажу обязательно, во всех подробностях) то я воспринял это как грубое оскорбление.

Причем совершенно не объективное, поскольку та же госпожа Никанорова, его сестра, всегда во время моих выступлений сначала впадает в истерику, а потом вообще убегает. Вероятно — в туалет. У женщин есть такая особенность — писаться от счастья при виде кумира. Более того, пока госпожа Никанорова справлялась с наплывами эмоций, в монитор вчера вылезло алкоголичное лицо некой Майи Пироговой, что тоже подтвердило приятный для меня факт — я нравлюсь даже старушкам. Вот истерики со стороны господина Дейнеги, приглашенного РФ из ОРЛОУ, в этом плане кажутся действительно несколько пикантными…

К сожалению, на госпожу Грау, представителя председателя ОБСЕ в ТКГ, я такого эффекта не произвожу. Потому что она сначала пыталась не дать члену украинской делегации возможности говорить, и мне пришлось убеждать ее, что глава украинской делегации вправе делегировать свое слово, кому он посчитает нужным. А затем, когда начался хаос, устроенный моими фанатами в Донецке и Луганске, она, вместо того, чтоб призвать их к порядку, не дала возможности члену украинской делегации закончить свое выступление.

Но еще хуже, что ОБСЕ не заметила факта прямого оскорбления члена украинской делегации со стороны нелегитимного участника переговоров. По крайней мере, никакой реакции не последовало.

Я расцениваю это как попытку ОБСЕ устранить из процесса обсуждения модели будущего Донбасса полтора миллиона переселенцев, и создание, таким образом, почвы для конфликта в будущем между переселенцами и людьми, мозги которых сегодня ежедневно промываются российской пропагандой. По сути, это является провокацией гражданского конфликта в Украине со стороны ОБСЕ.

Кроме того, вчерашний инцидент показал несостоятельность ОБСЕ, как модератора переговоров. Поскольку нынешняя команда этой организации в «Минске», игнорируя необходимость создания сторонам равных условий для диалога, не определив официального статуса участников и не замечая открытых манипуляций и подмены понятий, создает напряженность между ними. Хотя, ее можно было бы избежать, если бы ОБСЕ была более гибкой в «традициях» (единственно которыми, собственно, и объясняется субъективизация российских представителей из ОРДЛОУ), и принципиальной в выполнении Минских соглашений.

Именно в результате «пророссийского» модерирования ОБСЕ переговоров, диалог между жителями Донбасса в рамках ТКГ просто невозможен. Потому что невозможен диалог между «министрами» и «кто они такие?». Я считаю, что после вчерашнего инцидента любые разговоры о «диалогах с общественностью», идеи «консультативных советов» и прочих фикций о «прямом диалоге» не имеют права даже на озвучивание. По крайней мере, пока не поменяется состав российской делегации. Российские марионетки в Донецке и Луганске ненавидят нас, они боятся окончания конфликта, потому что для них это будет означать окончание их зарплат и статусов, а потому они закрывают нам рты, грязно оскорбляют и всячески демонстрируют, что мы, жители Донбасса, изгнанные ими из наших домов, — никто.

Более того, вчерашний диалог показал уровень новой «элиты» Донбасса. А поскольку я и другие члены нашей делегации получали образование не на Крытом рынке, и не на зоне, то нам действительно трудно будет общаться с теми, кто прямо демонстрирует свое неуважение и оскорбляет нас.

Я надеюсь, что вчерашний инцидент получит соответствующую реакцию со стороны МИДа Украины в виде нот МИДу РФ и ОБСЕ. Я жду извинений от ОБСЕ, «не замечающей» прямых оскорблений членов украинской делегации; от делегации РФ, пригласившей хамов для участия в переговорах; и непосредственно от брата подруги Пушилина Никаноровой (они с «главой» даже прописаны в России по одному адресу), позволившего себе использовать лексику, обычную в «админисрации главы» «республики», но неприемлемую для дипломатических процессов.

В противном случае я воспользуюсь прецедентом и тоже откажусь от правила использования на переговорах только «минской лексики». Также я буду обращаться к политическим и общественным организациям Украины за помощью в отстаивании права переселенцев принимать участие в формировании модели будущего украинского Донбасса в ТКГ.

Я не прошу никакого «особого статуса» для себя, я требую равных возможностей для конструктивного, аргументированного диалога в ходе переговоров. И я добьюсь этого! Без нас, жителей Донбасса с патриотической позицией, судьбу нашей малой родины никто решать не будет! Ни России, ни «ДНР», ни ОПЗЖопии там не будет! Вода камень точит!"

Иллюстративное фото с Pixabay.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

276

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter