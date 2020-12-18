«Очередь на крысу может идти год-два. А цена превышает 10 тыс. долларов за штуку»

Журналистка Татьяна Давиденко рассказала о сумчатых грызунах из Африки с уникальным обонянием, которые способны находить взрывчатку и оставаться живыми.

«Сегодня узнала о существовании крыс-саперов — модный наворот у военных всего мира, — пишет Татьяна Даниленко в соцсетях. — Специально обученная крыса — а у них обоняние круче, чем у собаки — находит взрывчатку на заминированных полях и делает там специальную отметку.

Поскольку крыса легче собаки, то риск того, что животное подорвется на мине — минимальный. Одна такая в ​​Камбодже нашла 39 наземных мин и 28 боеприпасов, неразорвавшихся.

Это не обычные крысы из канализации, а гигантский африканский сумчатый грызун. Курс молодого бойца — год, после чего он может спокойно отправляться на фронт.

Технология, оказывается, появилась еще в девяностые. Проблема лишь в том, что специальных питомников и тренировочных центров в мире очень мало, а спрос очень высок. Очередь на крысы может длиться год-два. А цена превышает 10 тыс долларов за штуку".

Фото из Википедии.

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