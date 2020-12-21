«Начнем еще и платить за инструкторов, которые будут объяснять белорусскому ОМОНу, как надо избивать митингующих»

Российский Блогер Илья Варламов рассказал о подписанном соглашении МВД Беларуси с российской Росгвардией о «сотрудничестве во многих сферах».

«Пока все обсуждали, что там Путин сказал про Навального и про НАТО, стало известно, как именно Россия будет настраивать белорусов на позитивный диалог, — пишет Варламов в соцсетях. — Во время пресс-конференции у Путина спросили про кризис СНГ как организации и «беспорядках» в Белоруссии, а тот привычно ответил, что спасение белорусов — дело рук самих белорусов. Мол, главное — не допустить вмешательства извне! И тут же заявил, что вмешательство это уже есть, потому что белорусской оппозиции помогает заграница.

⠀

Оказывается, МВД Беларуси еще месяц назад подписало соглашение с Росгвардией. Из него следует, что ведомства будут сотрудничать во многих сферах, включая «охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности», «борьбу с терроризмом и экстремизмом», а также «обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности».

⠀

В соглашении ничего не говорится о том, что бойцы Росгвардии имеют право приехать в Белоруссию и начать разгонять протестующих, зато они могут обучать белорусских ОМОНовцев правильно пи… ить сограждан. В том числе, похоже, непосредственно в Минске. Все-таки российские силовики обладают богатым опытом в этом плане, им есть чем гордиться и чем поделиться с уважаемыми коллегами.

⠀

Запрос о содействии может быть направлен даже устно (например, Кубраков (министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков) позвонит Золотову (директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов), а расходы на совместные учения может нести и российская сторона, если это будет особо оговорено. То есть мы с вами, возможно, начнем еще и платить за инструкторов, которые будут объяснять белорусскому ОМОНу, как надо избивать и разгонять митингующих.

Вроде бы всё понятно, но по итогам пресс-конференции остался один вопрос к Владимиру Владимировичу. Всё-таки вмешательство в дела страны из-за границы — это хорошо или плохо?"

⠀

Иллюстративное фото с Pixabay.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter