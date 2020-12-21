«Почему бы теперь не подумать и о народе, которому типа служишь? Типа...»

Главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец поражается особенностям предстоящего украинского локдауна. Есть много вопросов по поводу карантинных ограничений для украинских печатных СМИ. Никто так внятно и не объяснил, зачем нужны вводимые запреты

… Всецело поддерживая политику партии (сами знаете, какой) и правительства (сами знаете, какого) на борьбу с коронавирусом путем введения жесткого локдауна, я все-таки не могу удержаться от нескольких назойливых вопросов, не дающих в полной мере насладиться этой своей поддержкой. Ну, вот, например, почему в период с 8 и по 24 января кофе, пиццей и множеством ресторанных блюд торговать навынос можно, а газетами и цветами — на тот же вынос! — строжайше запрещено? Кто-нибудь может мне это внятно объяснить? А?

Вы когда в последний раз видели очереди, выстроившиеся у маленьких окошек газетных киосков? Двадцать лет назад? И вас (по старой памяти) действительно пугает то, что в период локдауна граждане без масок и соблюдения правил социальной дистанции массово ринутся раскупать утренние газеты?..

Раньше я все время пытался понять, что такое «бред сивой кобылы». Сейчас, кажется, понял. Это когда газеты в уличных киосках, к которым в течение часа подходит не больше одного посетителя, покупать нельзя, а процедуры в салонах красоты проводить можно (правда, по предварительной записи!?). А что, предварительная запись гарантирует безопасность заражения коронавирусом?! Да? Действительно? Ну, тогда почему бы не разрешить продажу украинских газет навынос и по предварительной записи?! Или пускай пророссийские телеканалы промывают мозги украинским гражданам кремлевской пропагандой — и это никого не волнует, а разрешить доступ украинцев к украинским печатным СМИ — «кураторы» не разрешают?..

Если у не очень опытных или не очень умных правителей не хватает своего опыта и своего ума, они обычно пытаются учиться. У тех, кто опытнее и умнее. У своих немецких коллег, например, или у французских. Там ведь всё умное и правильное уже придумано давно. Зачем же, спрашивается, изобретать велосипед, если всё это изобретено до нас и даже крепко помогло въехать на нём прямо на украинский властный Олимп? Так почему бы теперь не подумать и о народе, которому типа служишь? Типа…

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