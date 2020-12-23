«При всем моем ковидо-диссидентстве… я заразилась»

Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая, которая еще недавно скептически относилась к охватившей мир пандемии коронавируса, сообщила, что несмотря на соблюдение правил и маску, заразилась COVID-19

«Ну, здравствуйте, друзья мои.

Было бы, видимо, очень странно, если бы при всем моем ковидо-диссидентстве и находясь в прямой связи с ковидными больными, я бы не заразилась.

И таки да. Это случилось. И вы будете смеяться, но именно тогда, когда я была в маске. Именно в тот очень редкий случай. Я о нем писала. Это было в маршрутке, когда я ехала на работу в Верховную Раду. Я тогда фотки публиковала набитой маршрутки. Да, все были в масках. И я в том числе. Но если вы отмотаете назад мои публикации до той, где это фото, прочитаете очень коротенький пост: «Еду в маршрутке. Чувствую себя самоубийцей!».

Итак, друзья мои, я уже переболела. Уже негативный результат и теперь я могу написать то, как чувствовала я эту инфекцию и что изменилось в моем к ней отношении.

О масках:

Я продолжаю утверждать, что маски в эпидемиологической цепочке — это пустой отвлекающий манёвр. И мой случай тому подтверждение. Маски совершенно бессмысленны, особенно в тех местах скопления людей, которые плохо проветриваются, или вовсе закупорены. Вы, не смотря на наличие тряпочки на своём лице, вдыхаете и выдыхаете воздух. Он проникает через любые отверстия — и те, что в самой маске, и те, что между маской и вашим лицом. Пары смешиваются и образуют облако, которым теперь дышат все, кто находится с вами в замкнутом пространстве. Маска не сможет отсечь правильный воздух от неправильного. Это не противогаз. В ней нет фильтров. Она не плотно прилегает к лицу. Ее пористости достаточно, чтобы любой (ЛЮБОЙ!) вирус преодолел защитный барьер.

Маска не помогает вам не заразиться, она лишь ограничивает поток воздуха со слюной больного, который кашляет или чихает вам в лицо.

Я много наблюдала за нашими народными депутатами, переболевшими ковидом. Из 425 нардепов переболело уже больше половины. Из тех, кто переболел, больше половины тех, кто самозабвенно выполнял все инструкции нашего МОЗ.

В моей семье через несколько дней после меня заболел сын. Дочь и муж здоровы.

Итак: маска — это отвлекающий манёвр. Вы в неё верите, но недоумеваете, почему и когда заболели.

Все просто: главным элементом разрыва эпидцепочки является не маска, а дистанция. Пространство. Если вы находитесь в замкнутом пространстве и дышите одним воздухом с носителем вируса, заболеете. Но и это случится только в случае, если ваш иммунитет ослаблен.

…

Первые 4 дня у меня была температура 38,5. Общее недомогание. Из странного: при наличии температуры я ее не ощущала совсем. Не было ни жара, ни озноба. Просто градусник показывал температуру. В первый день был сухой кашель и текло из носа. Со второго дня — насморк и влажный, плохо отхаркивающий кашель.

Два месяца назад у меня была аденовирусная ОРВИ, я перенесла ее намного тяжелее.

На второй день заболевания я сдала ПЦР-тест. 1750 грн. И сразу же ещё один в другой лаборатории, для того, чтобы исключить ошибку (1250грн). Оба подтвердили ковид. (Справедливости ради- тесты сдавала на дому).

Что же было из необычного?

В первые дни- сильная диарея. Как-будто я просто отравилась несвежими продуктами. Где-то на 4-й день перестала чувствовать вкус и запах. Собственно, я при температуре во время простуды никогда не чувствую вкус и запах, но в этот раз по-другому. Чувствуется соленое, горькое, сладкое. Чувствуется, что ешь салат, но если закрыть глаза, то понимаешь, что это помидор, а не огурец или перец только по плотности продукта, а не по вкусу. Причём, если салат постоит в тёплом помещении, то не понимаешь, он уже пропал, или ещё ничего. Можно рассчитывать только на то, что через пару часов после еды поймёшь все о свежести продукта по болям в животе и поносу.

К десятому дню заболевания запахи стали возвращаться, но перманентно. Некоторые очень насыщенно.

Вот теперь самый неожиданный симптом: меня просто отворотило от интернета. И от всякого рода новостей. Пару раз, переключая каналы телека, я попадала на антиковидную рекламу (маски, вакцины, сколько умерло и и.д.) и чувствовала, как у меня нарастает агрессия. Я бы посадила в тюрьму всех, кто генерирует панические атаки, ведь это — главная причина тяжелого течения болезни.

…

Итак, от меня вам несколько советов, как же перенести в легкой форме ковид, если вы заразились?

Первое: представьте себе, что все люди смертны и умирают не только от ковида. И это точно не ваш случай. Вспомните, что вы раньше тоже тяжело болели, но выздоровели. Почему же в этот раз должно быть по-другому?

Вирус сильно вас не пробьёт, если ваш иммунитет силён и организм сопротивляется. Поэтому ни в коем случае не сбивайте температуру до 39. Дайте организму возможность бороться. Тмпература — это его оружие. Сбивая ее, вы даёте возможность вирусу чувствовать себя превосходно.

Пейте много щелочной жидкости: соки, кола, морсы, чаи. Много, даже через «не хочу».

Проветривайте помещение, где лежите. Вирусу комфортно в замкнутом пространстве. Не доставляйте ему такое удовольствие. Проветривайте часто.

Двигайтесь, не смотря на слабость. Дренируйте себя: лёгкие дыхательные упражнения только помогут.

Ешьте много фруктов. Если нет аппетита, не насилуйте себя едой. Пейте соки.

Из препаратов: только витамины и иммуностимуляторы, но только после совета с врачом, и при отсутствии аутоиммунных заболеваний. Ни в коем случае не начинайте с антибиотиков. Если у вас нет сопутствующей бактериальной инфекции, спрячьте антибиотики подальше.

И мой вам самый главный совет: не читайте советских газет перед едой!

Выключайте все новости про ковид. Особенно про смертность, реанимацию, новые страшные штаммы и т. д. Не примеряйте на себя гроб. Короновирус COVID-19 — не последний страшный вирус в истории человечества.

И ещё: не смертельных вирусов не бывает. Каждый может стать фатальным, если вы плюете на свой иммунитет.

…

К вакцинации я отношусь нейтрально. Так же, как и к противовирусным препаратам. Категорически против обязательного вакцинированная, как и против насильственного кормления таблетками. Все случаи индивидуальны и каждый в праве распоряжаться своим здоровьем самостоятельно.

Здоровья вам. И ничего не бойтесь. Дышите полной грудью и живите насыщенной жизнью", -написала Богуцкая в Facebook.

Напомним, на утро 23 декабря в Украине подтверждены 989 642 случаев заболевания COVID-19. За сутки заболели 10136 человек.

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