Во всей своей мощной красоте: Киеву вернули Арсенальную площадь и Никольские ворота

Одной из приятных новостей непростого 2020 года стала реконструкция Арсенальной площади и восстановление исторических Никольских ворот. Впервые за почти два столетия старинные Никольские ворота в центре столицы стали открыты для широкой публики. Это огромный подарок горожанам.

Это вторая фаза проекта редевелопмента данной территории, реализуемого командой А Девелопмент в партнерстве с UDP под управлением Quarter Partners Андрея Иванова.

«Реставрируется здание военной комендатуры и Никольские ворота — памятник архитектуры национального значения, который долгие годы был недоступен горожанам; создается новое публичное пространство. Одна из самых значимых площадей города, Арсенальная, получит новый облик и будет интегрирована в единый комплекс с уже отреставрированными корпусами завода Арсенал. В последние годы она выполняла в основном „транзитную“ функцию. Мы же её вновь сделаем полноценной площадью, превратим в комфортную зону отдыха. Этот проект ревитализации и редевелопмента старинных корпусов, некогда являвшихся частью фортификационного ансамбля Новой Печерской крепости, мы назвали A-Station (А-Стейшн — прим. Авт.)», — рассказала архитектор проекта A-Station, Татьяна Лысюк.

Напомним, в прошлом году команда А Девелопмент вдохнула новую жизнь в памятник архитектуры и культурного наследия, корпуса завода «Арсенал».

В отреставрированных зданиях середины XIX-начала XX века разместились Kyiv Food Market, образовательный коворкинг «Освіторія Хаб», коворкинг Creative States of Arsenal. За год с небольшим эта локация стала одной из самых любимых киевлянами и гостями города, точкой притяжения, подзарядки, местом работы, учебы и отдыха.

Как сообщили в А Девелопмент, планируя реновацию Арсенальной площади, рассматривали концепции Влодко Зотова (Gypsy Architects), AVG Group и Ева Сад. В результате взяли за основу концепцию AVG и лучшие решения из других.

«Мы выбрали наиболее смелое по форме и цвету мощение, вместо обычной ФЭМ взяли немецкий клинкер, он более долговечный. На входах в подземный переход меняем старый камень на лабрадорит. Стараемся обеспечить максимальное удобство для пешеходов», — отметила Татьяна Лысюк.

В будущей концепции площади новым якорем Арсенальной станет фонтан. Рассматривалось несколько вариантов. В итоге вместо «тихого» решено делать интерактивный — предусмотрены свет, звук, смена сценариев.

«Сухой фонтан, размещенный за павильоном метрополитена, расширяет понятие публичного пространства площади. Теперь Арсенальная площадь не просто транспортный узел, но место, где приятно проводить время, ключевая точка прогулочных маршрутов Мариинский парк — Лавра, Мистецкий Арсенал. Надеемся, что общественная инициатива по наземному пешеходном переходу будет поддержана городом, это позволит создать единое пространство всей площади», — отметил глава креативного отдела AVG Group Его Самойленко.

Особое внимание уделено озеленению. Киевляне привыкли к пирамидальным тополям, высаженным у Никольских ворот и комендатуры, однако у этих деревьев было два существенных недостатка. Во-первых, они сильные аллергены, а во-вторых, к сожалению, давно превысили свой «безопасный» срок, став аварийными. Поэтому ветхие деревья были убраны, на их место высажены взрослые (по 5−8 лет) дубы и березы.

Дубы, по мнению директора компании «Ева Сад» Олеси Клюшник, максимально отвечают историчности места, символизируют силу и достоинство, не закрывают фасад памятника, прекрасно выглядят круглый год, создают тень летом и невероятно торжественно меняют цвет осенью.

В целом схему озеленения площади сохранили. Немного изменили форму клумбы вокруг памятника арсенальцам, слева и справа от него высадили березы в непривычном, даже инновационном для столицы варианте, т.н. букетной посадкой.

«Принцип заключается в том, что при посадке несколько растений располагаем в одну посадочную яму, а их стволы наклоняем в стороны, противоположно от центра посадки. Подрастая, растения напоминают букет», — поясняет Олеся Клюшник.

Приподнятые клумбы с высаженными на них растениями будут обеспечивать шумоизоляцию, делая пребывание на площади более комфортным.

«Планируем весной высадить еще многолетники, а пока делаем газон, по методике „подземная капля“, по сути это ноу-хау, решение впервые в столице использовано именно для проекта „Арсенал“, в первой части, и отлично себя зарекомендовало», — сказала Клюшник.

Ворота будут эффектно выглядеть в любое время суток — предусмотрена подсветка не только площади, но и зданий Никольских ворот и комендатуры.



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