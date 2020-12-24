В Украине появился троллейбус, способный автономно проехать 20 километров

Уходящий 2020 год был тяжелым для украинской экономики, из-за пандемии короновируса, существенно сократившей деловую активность. Не стала исключением и автомобильная отрасль страны. Однако некоторые отечественные автопроизводители достойно выдержали удар, не сбавив темпы своего развития. В частности, корпорация «Эталон» смогла не только сохранить производство, но и предложить новые, современные модели автотранспорта. Причем в свете последних мировых трендов речь идет не только о традиционном транспорте с двигателем внутреннего сгорания, но и об экологически чистом электротранспорте, а именно троллейбусах и трамваях.

«В деятельности корпорации «Эталон» произошло несколько важных событий, — заявил генеральный директор компании «Черниговский автозавод», входящей в корпорацию «Эталон», Андрей Савченко. — Во-первых корпорация выжила и продолжает развиваться. Первые пять месяцев года мы были вынуждены сильно сократить производственную деятельность из-за карантинных ограничений. Однако свои обязательства перед государством и партнерами выполнили.

Во-вторых, был завершен комплекс сертификационных испытаний городского автобуса большого класса А12221 «Астра». Это машина длиной 12 метров, с силовым агрегатом экологического класса ЕВРО-6, с низким уровнем пола, создающим комфорт пассажирам, в том числе людям с ограниченными возможностями.

В-третьих, мы традиционно представили к концу года новый образец транспортного средства. На этот раз это троллейбус большого класса Т12210. Особенность такого троллейбуса в том, что он оборудован литий-ионной аккумуляторной батареей, позволяющей проехать автономно, то есть без подключения к сети, 20 километров. Данная модель будет очень актуальна в населенных пунктах, имеющих районы, не оборудованные контактной сетью. Более того, такой троллейбус сможет курсировать и между населенными пунктами, расположенными недалеко друг от друга.

В троллейбусе низкий пол, что очень удобно для посадки и высадки пассажиров. В районе средних дверей есть механическая рамка для въезда инвалидных и детских колясок. Машина оборудована специальным креплением для инвалидных колясок и местом для установки детских колясок. В салоне установлены USB-розетки для зарядки гаджетов. Хочу отметить, что кузов данного троллейбуса унифицирован с троллейбусом Т12220 и автобусом А12221.

А еще корпорацией разработана конструкторская документация и изготовлен первый образец капитально отремонтированного трамвая ТАТРА Т3. Работы производятся с полной заменой кузова. Вскоре будут проведены испытания. Этот проект очень перспективен, так как износ трамвайного парка в Украине составляет около 90%, а мы предлагаем полную модернизацию подвижного состава за умеренную цену", — отметил Андрей Савченко.

Предприятия корпорации, в том числе новые, создали широкую базу для своей деятельности в следующем, 2021 году.

«Задача нашего предприятия — обеспечение сервисных и гарантийных ремонтов продукции корпорации „Эталон“, — сообщил генеральный директор нового участника корпорации „Эталон“, компании „БАЗТЕХСЕРВИС“ Сергей Желевский. — Наша техническая база позволяет предоставлять квалифицированный и качественный ремонт до 1500 транспортных средств в год. Это касается как транспорта производства „Эталона“, так и других производителей. Параллельно мы развиваем и другие направления. В частности, на мощностях предприятия были разработаны и сертифицированы автомобили полной массой 12 т и 7,2 т. Эти автомобили имеют агрегатную базу ЕВРО-5».

Как отметил Сергей Желевский, уже имеются сертификаты на школьные автобусы, троллейбусы и грузовые автомобили и разработаны прототипы двух грузовых полноприводных автомобилей.

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