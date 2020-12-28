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Клуб потребителей

Кабмин отменил для населения льготный тариф на первые 100 киловатт-часов

21:01 28 декабря 2020
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Украинское правительство отменило с 1 января 2021 года льготный тариф 90 коп./кВт-час, который действовал на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей электроэнергии. Об этом сообщили на заседании Кабмина.

«Продлить решим ПСО до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час», — заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко на заседании Кабмина.

С 1 января 2021 года всю потребленную электроэнергию население будет оплачивать по единому тарифу — 1,68 грн/кВт-час. Действие тарифа распространяется до 31 марта 2021 года.

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей не пересматривались с марта 2017 года Сейчас они составляют 90 коп./кВт-час за первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час за остальной объем месячного потребления.

Ранее сообщалось, что с 2021 года для украинцев значительно подорожает тепло.

Фото: pixabay.com

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