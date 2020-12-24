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Клуб потребителей

В 2021 году тепло для украинцев существенно подорожает: кому и на сколько повысят тарифы

16:34 24 декабря 2020
Кот возле батареи

В четверг, 23 декабря, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций, а также других потребителей на 2021 год.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 ТЭЦ, однако не одинаково.

Так, наименее повышен тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), наиболее — для ООО «Евро-реконструкция» (на 49,7%).

В число компаний, которым наиболее были повышены тарифы для населения, попали Новораздольская и Новояворивская ТЭЦ (37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО «Сумытеплоэнерго» (на 25%), Черниговская ТЭЦ (24,1%), а также две когенерационные установки КП «Миськтепловодоэнергия» (на 33,5%) и КП «Хмельницктеплокоммунэнерго» (29,3%).

Отмечается, что средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1121,71 грн/Гкал (наиболее высокий тариф у Северодонецкой ТЭЦ (1471,54 грн/Гкал), наиболее низкий — у ТЭЦ-2 «Эсхар» на Харьковщине (653,99 грн/Гкал).

Сообщается, что Нацкомиссия обосновала необходимость повышения тарифов существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.

Ранее сообщалась об увеличении стоимости газа — эксклюзивный материал «Цена газа для населения резко пошла вверх» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото автора.

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