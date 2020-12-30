«Пару слов про Кривоноса»: журналист Гришин указал на «карьерный» нюанс

Журналист Сергей Гришин прокомментировал ситуацию с увольнением генерала Сергея Кривоноса. Президент подписал кадровый указ в тот же день, когда было опубликовано громкое интервью уже бывшего заместителя секретаря СНБО, в частности, обвинившего внештатного советника главы ОП Алексея Арестовича в причастности к гибели украинских военных.

«Пару слов о Кривоносе, — пишет Гришин на своей страничке в соцсетях. — Думаю, что его уволили за «длинный язык». Но я немного о другом.

С одной стороны, для меня загадка, как он там полтора года просидел. С другой стороны, а что он там делал? Что в принципе делают заместители секретаря СНБО?

Как по мне, это номинальные должности. Кучма назначал в СНБО министров, вице-премьеров после увольнения. Типа чтобы не так обидно было, оставляли какой-то минимальный статус.

Кривонос был назначен в СНБО Порошенко, за две недели до первого тура президентских выборов. За это он снял свою кандидатуру на пост президента и поддержал Петра Алексеевича. На этом его политическая карьера закончилась, едва начавшись.

А реально у него был шанс зайти в патриотическую нишу. Бекгрануд и внешность позволяли. Ну и спрос был. Но он выбрал другой путь, имеет на это право".

Фото Сергея Кривоноса из социальных сетей.

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