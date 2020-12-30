Яйца уже подорожали, на очереди свинина: эксперты объяснили рост цен на продукты в Украине

Конец 2020 года стал еще и периодом стремительного роста цен зерновых, что, в свою очередь, привело к росту цену на яйца. Неутешительную тенденцию констатировала эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ирина Бойко.

По ее словам, на конец декабря 2020 себестоимость производства яиц на предприятиях уже колеблется в пределах 22 грн/10 шт., а конечная цена на полках потребителей — от 30 грн. И хотя после новогодних праздников спрос потребителей прогнозируемо снизится, цена на яйца, скорее всего, еще больше вырастет в связи с постепенным сокращением поголовья птицы и продолжением роста цен на рынке сырья.

Коснется подорожание и свинины, ведь в структуре себестоимости производства мяса корма занимают около 70−80%.

«Себестоимость выращивания свиней при нынешних ценах на зерновые и белковые компоненты на декабрь 2020 году должна быть меньше 36 грн за кг, однако во многих свинокомплексах она уже приближается к 40 грн/кг и более. Это может вызвать сокращение поголовья свиней как у населения, так и на промышленных предприятиях. Снижение же поголовья свиней повлечет рост спроса на мясо», — заявляет эксперт отрасли Ольга Махно.

Экономический прогноз на 2021 год читайте в статье «ФАКТОВ» «Подорожание тепла, газа и света, налоги и кредиты по-новому: что изменится с 1 января«.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter