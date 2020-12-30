28.13 / 28.43 34.15 / 34.71
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Яйца уже подорожали, на очереди свинина: эксперты объяснили рост цен на продукты в Украине

18:38 30 декабря 2020
Яйца уже подорожали, на очереди свинина: эксперты объяснили рост цен на продукты в Украине

Конец 2020 года стал еще и периодом стремительного роста цен зерновых, что, в свою очередь, привело к росту цену на яйца. Неутешительную тенденцию констатировала эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ирина Бойко.

По ее словам, на конец декабря 2020 себестоимость производства яиц на предприятиях уже колеблется в пределах 22 грн/10 шт., а конечная цена на полках потребителей — от 30 грн. И хотя после новогодних праздников спрос потребителей прогнозируемо снизится, цена на яйца, скорее всего, еще больше вырастет в связи с постепенным сокращением поголовья птицы и продолжением роста цен на рынке сырья.

Коснется подорожание и свинины, ведь в структуре себестоимости производства мяса корма занимают около 70−80%.

«Себестоимость выращивания свиней при нынешних ценах на зерновые и белковые компоненты на декабрь 2020 году должна быть меньше 36 грн за кг, однако во многих свинокомплексах она уже приближается к 40 грн/кг и более. Это может вызвать сокращение поголовья свиней как у населения, так и на промышленных предприятиях. Снижение же поголовья свиней повлечет рост спроса на мясо», — заявляет эксперт отрасли Ольга Махно.

Экономический прогноз на 2021 год читайте в статье «ФАКТОВ» «Подорожание тепла, газа и света, налоги и кредиты по-новому: что изменится с 1 января«.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
кернес

Смерть Кернеса стала поводом для шутки в «Лиге смеха»

малахов

«Но не ноги об меня вытирать»: Андрей Малахов обиделся на Наташу Королеву

крутой и леонтьев

«Валерий, ты очнулся?» Постаревший Леонтьев выругался матом на подколку Игоря Крутого

Почти брачное путешествие: Мишина и Эллерт отправились на курорт

Почти брачное путешествие: Мишина и Эллерт отправились на курорт

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер