Над Татаровым сгущаются тучи, — политолог

Соучредитель Института будущего Юрий Романенко считает, что фигура заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, подозреваемого в коррупционных схемах, стала слишком токсичной для Зеленского и Ермака и они хотят в ближайшее время избавиться от него

«Над Татаровым сгущаются тучи Зеленского.

Новогоднюю ночь президент Владимир Зеленский встречал в кругу друзей и соратников. На Новый год в окрестностях госдачи «Гута» в Карпатах нельзя было снять номер в гостинице, поскольку топ-чиновники и прохиндеи поспешили оказаться поближе к телу президента. Грустили только два замглавы Офиса президента — Олег Татаров и Игорь Жовква, которых не пригласили на «свято урожая».

На Жовкве останавливаться не будем, потому что фигура незначительная, а вот на Татарове стоит остановиться отдельно.

Как известно, под конец года замглавы ОП Олег Татаров оказался в центре коррупционных обвинений, которые были запущены НАБУ после показаний застройщика Максима Микатася. В результате его фигура стала слишком токсичной для Зеленского и Ермака, которые были не против избавиться от него.

Однако, как говорят мои источники в ОП, Татаров пригрозил Ермаку, что сольет нюансы по делу вагнеровцев, которое он курировал (точнее сказать, притопил используя свои связи в правоохранительных органах).

Ермак с Зеленским сочли это шантажом и в последние недели 2020 года Татаров был отлучен от доступа к президенту.

Более того, углубляющийся конфликт НАБУ с Татаровым несет все больше рисков в связи с победой Джо Байдена на президентских выборах в США. Ведь все прекрасно понимают, само по себе НАБУ является слабым и неэффективным институтом, но при этом этот институт создавался американцами для обеспечения контроля над украинской элитой.

И если Трамп особо не интересовался Украиной, то команда Байдена, наверняка, вернется к более системной работе, используя инструментарий и связи, которые были наработаны еще при Обаме.

Очевидно, что для Зеленского и Ермака вопрос налаживания отношений с новой администрацией в Вашингтоне критически важен, а конфликт НАБУ с Татаровым будет торпедировать усилия по налаживанию мостов. Поэтому в ОП склоняются к тому, чтобы в течения января спровадить Татарова из ОП под тем или иным благовидным предлогом от греха подальше", — написал Романенко в Facebook.

Напомним, замглавы Офиса президента Олег Татаров подозревается в злоупотреблениях во время работы в компании «Укрбуд», которая выиграла конкурс на строительство жилья для Нацгвардии. В связи с резонансом в обществе Татаров написал заявление о временном приостановлении выполнения своих служебных обязанностей. Подозреваемого в коррупционных схемах чиновника предлагалось взять под стражу, но в Высшем антикоррупционном суде так и не смогли принять решение по Татарову.

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