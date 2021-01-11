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«У моего друга исчез побратим»: Глеб Бабич рассказал о загадочном инциденте с разведчиком

12:32 11 января 2021
Анатолий Ганненко

Военнослужащий Глеб Бабич (позывной Лентяй) сообщил об исчезновении морпеха Анатолия Ганненко, с которым не могут связаться с конца декабря прошлого года.

«У моего друга исчез побратим, — пишет Бабич на своей страничке в социальных сетях. —  Достойный человек, который воевал самого начала войны, — Анатолий Ганненко (на фото). Уже две недели о нем нет никакой информации. Полиция тоже ищет, но тщетно.

Распространить этот пост меня попросил Andriy Pidlisnyi. Напомню, чтобы и вы понимали серьезность вопроса: Андрей Пидлисный — это тот офицер-разведчик, который до последнего пытался вытащить Ярослава Журавля, пока сам не был ранен. Андрей — спокойный, умный и взвешенный человек. И если он уже беспокоится, я беспокоюсь тоже.

Если у кого-то вдруг появится какая-либо информация о пропавшем Анатолии Ганненко, прошу сообщить Андрею Пидлисному — автору основного поста. Также прошу репост. Особенно тех, у кого друзья и связи в Черкасской области.

UPD: Очень прошу всех воздержаться от версий и советов в комментариях. Это разведчики. Они сами знают, «что может быть» и как искать. Нужна именно информация".

Фото со странички Глеба Бабича.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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