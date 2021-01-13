«Будут ли с 16 января штрафовать за язык?» Лариса Ницой расстроилась

Писательница и общественный деятель Лариса Ницой посетовала на то, что правила, позволяющие штрафовать работников сферы обслуживания, которые откажутся говорить с клиентами по-украински, не защитят украиноязычных украинцев.

«Будут ли с 16 января штрафовать за язык? — пишет Лариса Ницой на своей страничке в соцсетях. — Как же я хотела 1 января написать такое приветствие. Дорогие агрессивные русскоязычные, живущие в Украине! Наконец я рада, что вас так много.

С 16 января вступает в силу статья об обязательном обслуживания вами украиноязычных украинцев на украинском языке. А поскольку вы не просто русскоязычные, но и агрессивные, и не хотите оказывать услуги на украинском языке, то наконец-то мы, украинцы, получим от этого удовольствие, потому что вас будут штрафовать и мы получим пополнение бюджета неслыханной суммами от этих штрафов. На эти деньги мы, украинцы, отремонтируем дороги, школы, больницы … Оставайтесь такими же русскоязычными и агрессивными в дальнейшем.

С какой радостью я хотела написать украиноязычным украинцам, что наконец-то государство с помощью закона украинцев защитит. Украинцев не будут дискриминировать в своей же стране. Наконец-то украинцам не будут кричать в лицо «бальная / бальной» и «фашистка / фашист» только за то, что украинец будет просить в своей стране в магазине или больнице предоставлять ему услугу по-украински.

Наконец-то украинец не должен будет выслушивать, что тот, кто предоставляет услугу на русском, тоже хороший «челавек и нэ крадьот» (в их представлении украиноязычный обязательно вор и они не подозревают, что продолжают нас этим оскорблять). Наконец-то украинец не будет объяснять, что моральная сторона поставщика услуги (хороший / нехороший человек) — это, конечно, важно, но в данный момент украинцев интересует только качественная услуга, и украинский язык — это дополнительный признак качественной услуги. Наконец украинец…

Хотела так написать. Но не напишу.

Слава Богу, что я уже на пути к выздоровлению (после ковида), поэтому меня уже есть силы с вами, украинцы, попереписываться о другом наболевшем. О том, БУДУТ ШТРАФЫ, или нет?

Идемте вместе к законам.

1. Закон о языке утверждает, что статья об обязательном обслуживания на украинском языке вступает в силу с 16 января 2021 года. Также в законе есть и штрафы для тех, кто отказывается.

2. Однако в Украине все штрафы на нарушителей налагаются в соответствии с Административным кодексом Украины, где эти штрафы прописаны.

3. Открываем Административный кодекс Украины. В нем НЕТ статьи о штрафах за отказ обслуживать на украинском языке.

4. Возвращаемся к Закону о языке. В Законе о языке в заключительных положениях (п.1) написано, что надо внести правки в Административный кодекс, а именно, прописать штрафы.

5. А еще в Законе о языке (знаете, в каждом хитром договоре в конце есть приписочки малюсеньким шрифтом, которые никто не читает) в этих заключительных положениях написано, что эти поправки о штрафах в Административном кодексе вступают в силу ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА с момента вступления в силу Закона о языке.

6. Закон о языке вступил в силу 16 июля 2019.

7. Добавьте три года. Получается 16 июля 2022.

Итак, смогут ли украинцы рассчитывать на то, что государство защитит их от дискриминации хотя бы в 2022 году, штрафуя дискриминаторов?

Идем опять к Закону о языке. Права украинцев будут защищать с помощью штрафов, но опять плохо. В законе украинцам сказано следующее. Если вас дискриминировали по языковому признаку и вы пожаловались языковом омбудсмену на дискриминатора, на продавца / врача / водителя / кого-то там еще, то языковой омбудсмен сначала предупредит дискриминатора — продавца / врача / водителя / кого-то там еще и скажет ну-ну-ну, надо исправиться, так нельзя. А оштрафовать нарушителя языковой омбудсмен сможет только тогда, когда ВЫ вдруг (!) найдете того продавца / врача / водителя / кого-то там еще (нечего вам делать, как его искать), нарушитель вдруг вас дискриминирует (ну да, вы же это и искали), обзовет, ВТОРОЙ РАЗ нарушит закон, вы ВТОРОЙ РАЗ напишете жалобу омбудсмену. Тогда уже омбудсмен, изучив вопрос и рассмотрев жалобу украинца, составит протокол и оштрафует вашего обидчика-дискриминатора.

Ну что вам сказать, мои дорогие украинцы. Вам нравится такой закон. Мне — нет. Вы говорите: «Аллилуйя, что он есть!» Я говорю: «Мне мало такой защиты, я снова незащищенная». Вы хвалите тех, кто принял такую слабую защиту, и называете их националистами. Я горько вздыхаю. Потому что это не националисты. Националисты в первую очередь думали бы, как защитить вас, украинцев. А те, кто писал закон, думали в первую очередь, как бы не обидеть тех, кто дискриминирует украинцев.

Вы готовы терпеть дальше. Подумаешь, не приняли закон в 2015, в 2016, в 2017, в 2018, приняли в 2019, но он не защищал нас в 2020 не защищает в 2021 … Потеряно 7 лет! Но вы почему-то рады. У меня украли еще 7 бесценных лет моей жизни, которая пролетает с бешеной скоростью. И я снова вздыхаю. Вздыхаю в ответ на вашу радость и терпение … вздыхаю, у меня нет другого выхода, как терпеть вместе с вами … Или бороться с таким состоянием, пока вы живете и радуетесь … А когда же жить и радоваться мне?

Я могла ошибиться на один год в своих расчетах со штрафами и они наступят не в 2022 году, но все же в 2021-м. Хотя, особенно это погоды не делает, ибо защита все равно слаба. Все же договорились с Кристиной Головачевой из Днепра, что она обратится с письмом к языковому омбудсмену за разъяснениями. Ждем ответ".

Фото Ларисы Ницой из социальных сетей.



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