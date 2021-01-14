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«СБУ пора переименовать в службу опасности»: Трибушная о Ермаке, Дубинском и «вагнеровцах»

9:42 14 января 2021
трибушная

Журналист Елена Трибушная предлагает переименовать СБУ в «службу опасности», учитывая поразительную «слепоту» ведомства в крайне резонансных делах. СБУ не собирается расследовать ни срыв спецоперации с «вагнеровцами», ни попытки легализовать «консультативный совет» с боевиками «ДНР».

Службу безопасности Украины пора переименовать в службу опасности. Поскольку у Баканова упорно не видят признаков госизмены там, где ее видят все остальные — Министерство финансов США, международные расследователи, журналисты и общество.

1) СБУ им. Баканова только что закрыла дело, в рамках которого должна расследовать, была ли госизмена в попытках Ермака создать так называемый «Консультативный совет» с боевиками в его составе. То есть Баканов не видит опасности в том, что заместитель председателя ОП планировал вести переговоры напрямую с боевиками.

2) Баканов не видит опасности в том, что член президентской фракции «Слуга народа» и председатель ее облорганизации Дубинский является соучастником российской спецоперации по вмешательству в выборы в США, бросает тень на причастность к этой спецоперации россиян всего Офиса Зеленского.

3) Баканов, судя по всему, не видит опасности в том, что после совещания на Банковой была сорвана спецоперация по задержанию «вагнеровцев». Хотя есть все признаки госизмены, независимо от того, как это произошло: то ли на Банковой просто решили отложить операцию, чем дали время белорусскому КГБ самим найти «вагнеровцев» в Минске, то ли после того совещания был прямой звонок в Минск или в Москву с предупреждением об операции.

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«СБУ пора переименовать в службу опасности»: Трибушная о Ермаке, Дубинском и «вагнеровцах»

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