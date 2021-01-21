28.14 / 28.36 33.93 / 34.34
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

«Немилостивый раскаялся»: Антон Геращенко про «пьяное быдло за рулем»

11:33 21 января 2021
Антон Геращенко

Замглавы МВД прокомментировал увольнение Виталия Немилостивого из-за пьяного вождения и скандала с патрульными полицейскими, а также анонсировал законопроект о внезапных проверках водителей на алкоголь на дорогах.

«Теперь уже бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый написал заявление об увольнении по собственному желанию, — пишет Геращенко на своей страничке в социальных сетях, где публикует видео инцидента с участием чиновника и полицейских. — Он сделал это после того, как стало известно о факте вождения им автомобиля в нетрезвом состоянии и сопротивления полиции. Оно будет незамедлительно удовлетворено.

Справедливости ради надо сказать, что Виталий, который проявил хамство и агрессию по отношению к полицейским, в конце концов все-таки раскаялся и признал, что вел себя неподобающе, нарушил Правила дорожного движения — сел за руль выпившим, развернулся через двойную сплошную, оказал сопротивление законным действиям сотрудников полиции.

Теперь суд даст оценку деяниям Виталия Немилостивого.

А я же добавлю, что на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект № 2695, разработанный группой народных депутатов, которые хотят сберечь жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах.

В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это есть во всех цивилизованных странах. И что не разрешено сейчас в Украине.

Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде что она сделает Украину безопаснее.

Голосование как всегда будет поименным…"

Фото Антона Геращенко из социальных сетей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

35

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму

Ксения Мишина

«Не по-настоящему!» Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

Геннадий Кернес в «Шарите»

Всплыли подробности о продолжительности комы Кернеса

Дан Балан

Dan Balan одной фразой взбудоражил фанатов его пары с Тиной Кароль

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер