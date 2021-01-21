«Немилостивый раскаялся»: Антон Геращенко про «пьяное быдло за рулем»

Замглавы МВД прокомментировал увольнение Виталия Немилостивого из-за пьяного вождения и скандала с патрульными полицейскими, а также анонсировал законопроект о внезапных проверках водителей на алкоголь на дорогах.

«Теперь уже бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый написал заявление об увольнении по собственному желанию, — пишет Геращенко на своей страничке в социальных сетях, где публикует видео инцидента с участием чиновника и полицейских. — Он сделал это после того, как стало известно о факте вождения им автомобиля в нетрезвом состоянии и сопротивления полиции. Оно будет незамедлительно удовлетворено.

Справедливости ради надо сказать, что Виталий, который проявил хамство и агрессию по отношению к полицейским, в конце концов все-таки раскаялся и признал, что вел себя неподобающе, нарушил Правила дорожного движения — сел за руль выпившим, развернулся через двойную сплошную, оказал сопротивление законным действиям сотрудников полиции.

Теперь суд даст оценку деяниям Виталия Немилостивого.

А я же добавлю, что на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект № 2695, разработанный группой народных депутатов, которые хотят сберечь жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах.

В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это есть во всех цивилизованных странах. И что не разрешено сейчас в Украине.

Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде что она сделает Украину безопаснее.

Голосование как всегда будет поименным…"

Фото Антона Геращенко из социальных сетей.

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