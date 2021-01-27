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«Это сумасшедшая преподша из Драгоманова»: Фионик увидел «хорошего доктора» у Бильченко

7:56 27 января 2021
«Это сумасшедшая преподша из Драгоманова»: Фионик увидел «хорошего доктора» у Бильченко

Журналист Дмитрий Фионик попытался объяснить «заносы» скандального преподавателя Университета имени Драгоманова Евгении Бильченко и сделал прогноз

«Случайно наткнулся на скандал с Бильченко. Если кто не в курсе, это сумасшедшая преподша из Драгоманова, которая считает закон о языке фашистским, а Украину «американской колонией», — напомнил журналист в Facebook.

«Ватница? Сложнее. Левая анархистка типа. Философиня. Зашел на ее страничку в ФБ и прозрел. Она не философ, тут другое.

Во-первых, это человек с очень серьезными ментальными проблемами. Типичная ее фраза: «…Мне перебили на корню экзистенцию. С ней закончилось тело». Во-вторых, она поэт. И, кажется, настоящий. Ее несет и заносит и берегов она не видит. При ее душевном складе это понятно.

И вообще проблема не в ней. А в тех, кто ее потерял. А потеряли ее мы — она была с нами на Майдане. Сейчас много разобщенности и черти с медведчуковских каналов ее к себе заманили. Вряд ли дали плюшек. Юродивым (в плохом и хорошем смысле) плюшек не достается. Думаю, ее мировоззрение еще не раз видоизменится. У нее доктор хороший, о нем у нее стихи есть:

«Ветки с цветами горькими
Сломаны.
Доктор Тарас Григорьевич,
Плохо мне!»

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