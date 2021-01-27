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«Харьков продолжает бить рекорды цинизма»: Шрайк о Добкине и покойном Кернесе

13:25 27 января 2021
Михаил Добкин и Геннадий Кернес

Украинский блогер Роман Шрайк напомнил о конфликте Михаила Добкина и Геннадия Кернеса и удивился новому витку политического пиара на личности покойного мэра Харькова

«Харьков продолжает бить рекорды цинизма», — считает блогер Роман Шрайк, комментируя «предвыборный» ролик Михаила Добкина.

«Вначале окружение тяжело больного Геннадия Кернеса представляло его «живым и легитимным», пока он не выиграл выборы в по сути бессознательном состоянии.

Теперь Михаил Добкин, который последние годы был в конфликте с Кернесом (вроде бы не поделили какой-то ранее совместно нажитый бизнес), начинает предвыборную кампанию, изображая из себя друга и соратника.

А самое тупое, что абсолютно неясно, когда эти выборы будут. В парламенте их назначать не спешат".

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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