Тарас Цымбалюк: «Даже не знаю, существует ли для меня какое-то табу, темы, которые не стал бы выносить на общее обозрение»

Тарас Цымбалюк по праву считается секс-символом украинского кино. 31-летний актер уже успел сыграть во многих рейтинговых фильмах и влюбить в себя женскую аудиторию. После одной из главных ролей в сериале «Спіймати Кайдаша» Цымбалюка назвали самым перспективным актером украинского кино. Минувшей осенью Тарас принимал участие в популярном проекте «Танці з зірками». В прямом эфире танцевального шоу он сделал предложение руки и сердца своей девушке. Цымбалюк говорит, что чаще всего ему предлагают роли «хороших парней». Конечно, актеру хотелось воплотить другой образ, поэтому с удовольствием согласился сниматься в криминальном сериале «Вскрытие покажет-2» канала ICTV. Тарас сыграл отрицательного персонажа — главного прокурора города Илью Левченко. Это стильный, харизматичный и властный мужчина, который привык идти к своей цели по головам. В эксклюзивном интервью «ТелеФАКТАМ» актер рассказал о новой роли, своих гонорарах и предстоящей свадьбе.

«На совершенно „мыльные“ сюжеты не соглашусь, даже если финансовая выгода окажется очевидной»

— Тарас, вас теперь часто можно увидеть на экранах, видимо, получаете много предложений для съемок. Часто отказываетесь от ролей?

— Действительно, бывает, что отказываюсь. Сейчас уже, слава Богу, могу себе такое позволить. Но, в основном, причина моих отказов из-за того, что съемки часто пересекаются друг с другом. К тому же хочется сниматься в более качественных проектах, чем мне предлагают. Но, увы, не всегда есть такая возможность.

— Вы ведь уже снимались в первом сезоне «Вскрытие покажет», но тогда роль была небольшой.

— Да, это было два года назад. Я играл эпизодическую роль, поэтому, когда предложили вновь участвовать в проекте, уже не пришлось вникать в подробности. В этот раз мне предстояло сыграть линейную роль. На самом деле, было интересно перевоплотиться в негативного персонажа, поэтому, пожалуй, я и согласился на съемки. Ведь всегда хочется увидеть, на что ты способен, «отойти» от себя, побыть другим — в этом и есть самая большая актерская привилегия.

В криминальном сериале «Вскрытие покажет-2» Тарас сыграл отрицательного персонажа - главного прокурора города Илью Левченко

— Открыли в себе новые черты?

— По крайней мере, старался выявить их у своего героя. Я играю прокурора Илью Александровича Левченко. Мой персонаж — человек, который немного потерялся в этом мире. Из него мог бы выйти неплохой парень, но меркантильность, желание личной выгоды перевешивают и тащат его в пропасть. Думаю, сериал понравится любителям криминального жанра. Знаете, это такая взрослая, возможно, даже в чем-то чисто пацанская история с перестрелками и расследованиями.

— Когда-то вы сетовали на то, что приходится играть только охранников в магазинах…

— Просто раньше я играл в кино все подряд и не отказывался даже от плохих ролей. Сейчас я, например, вообще не рассматриваю работу в мыльных операх, которыми переполнено наше телевидение. На совершенно «мыльные» сюжеты не соглашусь, даже если финансовая выгода окажется очевидной. Также отказываюсь от работы, если не удается сойтись с продюсером по гонорару.

Правда, если вижу, что фильм не дотягивает до уровня моего гонорара, но сюжет интересный, все же соглашаюсь на съемки. Недавно готов был сниматься, можно сказать, вообще без гонорара! Мне прислали сценарий короткометражки, которая была написана студентами. Очень интересная роль, но, увы, съемки не совпали с моим рабочим графиком.

Тараса Цымбалюка можно часто увидеть на экране, у актера нет недостатка в предложениях

«Это просто ненормально, когда приходится врать, прятаться от кого-то»

— По сценарию детектива «Вскрытие покажет» ваш герой попадает в сложный любовный треугольник. В вашей жизни бывали такие драмы?

— Слава Богу, в моей личной истории подобных любовных треугольников не случалось. На самом деле, я считаю, что это просто ненормально — доводить отношения до такого состояния, когда приходится врать, прятаться от кого-то. Поэтому для меня лучше всего вести себя так, чтобы избегать подобных ситуаций.

— В прошлом году зрители в прямом эфире узнали о вашей истории любви. Во время шоу «Танці з зірками» вы публично сделали предложение своей девушке Тине Антоненко. За это время уже спланировали свадьбу?

— Да, я сделал предложение своей любимой, но пока рано говорить о свадьбе. Признаюсь, мы пока не готовы обнародовать детали нашего предстоящего бракосочетания. По крайней мере, до тех пор, пока сами с Тиной не скомпонуем всю организацию столь важного для нас события. Поэтому придется немного подождать.

Будучи участником «Танців з зірками», Тарас сделал предложение руки и сердца своей девушке в прямом эфире популярного проекта

— За время карантина не всем парам удалось сохранить романтику в отношениях. Вы прошли это испытание?

— Когда начался карантин, мы, конечно же, стали гораздо больше времени проводить вместе. Слава Богу, карантин не испортил наши отношения, наоборот, «включил» нас. Мы с Тиной получили возможность чаще бывать дома, еще больше сблизились, разобрались в своих чувствах. На удивление, вообще не ссорились. Поэтому я, признаюсь честно, благодарен этому сложному периоду за то, что он произошел в нашей жизни.

«Реагирую на слова подписчиков и иногда даже согласен с некоторыми комментариями»

— Большой резонанс получили фото в стиле ню, когда вы со своей возлюбленной совершенно обнаженные бежите по полю. На мой взгляд, это достаточно смелое решение — обнародовать такие снимки.

— Идея фотосессии была не нашей. Но, по-моему, это достаточно интересное предложение, которое мы с Тиной с удовольствием приняли. Мне написал знакомый фотограф и рассказал, что у него есть вот такая идея для съемки. Мы с моей возлюбленной подумали и решили, почему бы и нет? На самом деле, я достаточно активно веду свои страницы в социальных сетях. Часто говорю о личных, закрытых темах. Даже не знаю, не готов сейчас сказать со всей уверенностью, существует ли для меня какое-то табу, темы, которые не стал бы выносить на общее обозрение или обсуждение. По крайней мере, в настоящее время в моем «Инстаграме» много о личной жизни. Не исключено, однако, что когда-то это изменится.

— Подписчики не всегда оставляют положительные отзывы. Отвечаете на критику?

— Конечно, я реагирую на слова подписчиков и иногда даже согласен с некоторыми комментариями. Критика может быть справедлива. Но для меня главный критик в моей жизни — мама. Смотрит абсолютно все ленты со мной. Можно сказать, она всю жизнь в сериальном производстве. Сколько себя помню, мама всегда смотрела сериалы. Поэтому мне интересно, что она говорит о моей работе.

— Январь артисты называют «мертвым» месяцем, в основном, проводят его, отправляясь на отдых.

— Да, особенно это касается шоу-бизнеса. Но у нас, актеров, работа может появиться в любое время. Я отдыхал на новогодние праздники. Провел их с семьей. Ездил на родину к родителям, в Корсунь-Шевченковский, встретился с сестрой и племянниками. Знаете, для меня Новый год и Рождество всегда были суперсемейными праздниками. Это самый лучший повод провести время с родными. Полагаю, что в моей жизни так будет всегда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Тарас Цымбалюк снялся в кровавом клипе российской группы «Ленинград» и нарвался на критику.

Фото предоставлены Тарасом Цымбалюком

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