«Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно», – Дмитрий Гершензон рассказал «ФАКТАМ», как привился в Израиле

Кажется, с появлением вакцины у мира появился шанс стать постковидным. Но пока очевидно, что вопросов больше, чем ответов. А это значит, что искать их нужно сейчас, причем незамедлительно, если мы хотим жить полноценной жизнью уже в ближайшем будущем. Ведь страх и непрекращающееся беспокойство — не лучшая компания для тех, кто хочет идти вперед.

«ФАКТЫ» продолжают проект «Мир после пандемии» — серию интервью с известными людьми и лидерами отраслей о новых реалиях жизни. О них уже размышляли Андрей Курков, Василий Вирастюк, Элина Свитолина, Ольга Сумская, Тамара Яценко, Лариса Кадочникова, Дима Борисов, Евгений Клопотенко, Андре Тан, Елена Буренина…

Сегодня наш собеседник — известный музыкант и аранжировщик, солист дуэта «Свитязь» (вместе с Анатолием Говорадло) Дмитрий Гершензон, который сейчас живет в Израиле.

Дуэт «Свитязь» - Дмитрий Гершензон и Анатолий Говорадло

«Первую прививку я сделал без селфи, а второй раз решил этот процесс снять»

— Дмитрий, ваш пост в Facebook «Нет селфи — нет вакцины» с фото, где вам делают прививку, вызвал огромный резонанс среди ваших друзей.

— Эта надпись — легкая подколка в адрес тех, кто каждый свой шаг выкладывает в соцсети. Первую прививку я сделал без селфи, а второй раз решил этот процесс снять.

— Вторая — окончательная?

— Вы же понимаете, что мы живем во времена слухов. Говорят, что появились новые штаммы, поэтому, быть может, придется делать и третий укол. Кроме того, нужно отметить, что вакцинирование не дает стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет коронавирусом. Но и, скажем, 95 процентов гарантии — это лучше, чем ее полное отсутствие. Никогда не знаешь, кто с тобой рядом прошел. Хотя в Израиле в телефонах есть приложения, которые отслеживают, не контактировал ли человек с инфицированными людьми. И если такое обнаружится, необходимо пройти десятидневный карантин.

— Как самочувствие после прививки?

--Нормальное. После первой болела рука — и у меня, и у жены. Ощущения были как после ушиба. Но считаю, на это нет смысла особо обращать внимания. Меня предупредили о возможной боли, поэтому я сделал прививку в левую руку, так как правой работаю с клавишами. Поболела левая рука полтора дня — и перестала. А после второго раза пару часов, как при гриппе, крутило суставы. Я принял болеутоляющую таблетку, полежал, и через час все прошло. А у моей сестры после второго укола поднялась температура до 37,8. И у жены было легкое ощущение озноба. Но сейчас все нормально.

«Штраф за появление в общественном месте без маски — примерно 200 долларов»



— В комментариях к вашему посту я прочла, что вы привились вакциной американского производства. Можно было выбрать и любую другую?

— Нам с женой предложили именно эту вакцину. Но говорят, будто есть и другие варианты. Вакцинирование в Израиле бесплатно. Я слышал, что для государства одна вакцина стоит 15 долларов, но оно закупило в два раза дороже, чтобы обезопасить своих граждан первыми. Конечно, премьер-министр мне лично этого не говорил. Это по слухам. Вакцинируют в Израиле по возрастным группам. Начали с самых пожилых, а с 4 февраля уже стартовала всеобщая вакцинация. Разрешено прививать в том числе беременных женщин и кормящих.

— Теперь, после вакцинации, вы можете смело ходить без маски?

— Нет, мы не будем этого делать. Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно. Об этом, быть может, можно будет думать, когда вакцинируется хотя бы 80 процентов людей, а в данный момент ситуация такова, что у нас до 8 февраля продлили карантин. Полная герметичность: закрыт аэропорт, мы имеем право отойти от дома не дальше, чем на километр.

— Слышала, что в Израиле нарушителей локдауна ждут космические штрафы.

— Штраф за появление в общественном месте без маски — примерно 200 долларов. Повторное нарушение обойдется в 300 долларов. Штрафы за различные виды нарушений доходят до трех тысяч долларов.

— Для израильтян это большие деньги в сравнении с их доходами?

— Конечно! У всех зарплаты, конечно, разные. Есть высокие. Например, айтишник может зарабатывать и 8 тысяч долларов в месяц. Но для человека, который, скажем, зарабатывает тысячу или две тысячи долларов, это серьезный штраф. Однако по-другому просто не может быть. Нет смысла делать маленькие штрафы, чтобы просто считалось.

— А «зеленый» паспорт, дающий право пересекать границы, вы уже получили?

— Его можно получить через неделю после второй прививки. Этот документ действительный в течение полугода. Что он дает? Есть договоренность со многими странами о том, что обладателям такого паспорта не нужно сидеть две недели на карантине. Нет необходимости проходить тесты на ковид при заселении в гостиницы. Также не надо быть на самоизоляции, когда возвращаетесь из-за границы. Главное же преимущество в том, что этот документ избавляет от необходимости соблюдения карантина при контакте с носителями вируса.

«Мне кажется, что высшие силы все это и задумали, потому что дальше было просто дно»



— По Украине скучаете?

— Благодаря соцсетям я постоянно на связи с друзьями. В день мне звонят, как минимум, 5−6 человек из Украины, или я им звоню. Кроме того, в Израиле большая диаспора. У меня здесь и программа выходит на украинском языке. Вообще у меня есть мечта: когда закончится пандемия, привозить в Израиль украинских артистов с большими концертами. Наша музыка ведь очень красивая!

— Это правда. Поскорей бы наступило постпандемическое время. Вспоминаю выступления вашего с Анатолием Говорадло дуэта «Свитязь» — столько юмора, положительных эмоций.

— Да, все это было. Знаете, как в том анекдоте, когда поймал мужик золотую рыбку и говорит: «Хочу, чтобы у меня все было». Она говорит: «Иди домой — у тебя уже все было». Так и у нас — все было.

С Анатолием Говорадло

— К слову, как считаете: изменит ли пандемия человеческое сознание, отношения людей?

— Хотелось бы. Мне кажется, что высшие силы все это и задумали, потому что дальше было просто дно — причем во всем мире. Многие люди, оказавшись на гребне успеха, не могли себе даже позволить такой роскоши, как подумать, что будет дальше. Казалось, так будет всегда. И вдруг оказывается, что человек, который был вчера крутым, сегодня и того не может, и другого. Он бы хотел, к примеру, полететь на свою дачу в другую страну, а самолеты не летают. У него, быть может, и личный самолет есть, но… все закрыто. Пандемия заставила людей о многом задуматься.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Недавно я нашел то, что мы в «Свитязе» делали к юбилею «ФАКТОВ»:

«Все артисты «ФАКТЫ» уважают.

Кто читать умеет, тот читает.

Ведь все звезды знают, что такое «ФАКТЫ».

А без «ФАКТОВ» звездам не прожить никак…"

А дальше про главного редактора Александра Швеца:

«Вот на планерку он по вторникам идет.

Он в помещении не курит и не пьет.

Полжизни за столом редакторским столом провел.

И в честь Швеца тот стол назвали «швецкий стол».

И вот сегодня я хочу пожелать «ФАКТАМ», чтобы в следующий юбилей дуэт «Свитязь» снова мог поздравить вас. А читателям «ФАКТОВ» — крепкого здоровья. Это сейчас главное!

Фото из альбома Дмитрия Гершензона

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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